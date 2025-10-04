"Agresivno i provokativno..."
Incident na Baltiku, šef danskih špijuna sazvao konferenciju za novinare: Hodamo po samom rubu
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Europa bilježi sve više "hibridnih incidenata". Iako se ne zna tko stoji iza dronova koji su nadlijetali aerodrome i drugu osjetljivu infrastrukturu proteklih tjedana u Danskoj, tamošnji obavještajci objavili su u petak novo izvješće, koje potvrđuje da se Danska već neko vrijeme susreće s provokacijama Rusije na moru.
Prema riječima ravnatelja Danske vojne obavještajne službe Thomasa Ahrenkiela, kojeg citira Reuters, ruski ratni brodovi u više su navrata okretali oružje prema danskim ratnim bodovima i helikopterima te u najmanje jednom slučaju koristili tehnologiju za ometanje signala, uzrokujući velike smetnje danskim telekomunikacijama, prenosi Jutarnji list.
Prema izvješću danskih službi, situacija u danskim tjesnacima koji povezuju Baltičko i Sjeverno more već je dugo napeta i na rubu incident, a Rusija se ponaša "agresivno i provokativno". Danski obavještajci navode da su ruski ratni brodovi u više navrata prema danskim ratnim brodovima i helikopterima koristili radare za praćenje, sustave koji "zaključavaju" metu i slijede je u stvarnom vremenu, a što se obično koristi kao priprema za lansiranje oružja. Kako je okupljenim novinarima rekao Ahrenkiel, ruski brodovi u više su navrata provocirali ploveći direktno prema danskim plovilicama, kao da će se s njima sudariti.
Kako prenosi Reuters, Ahrenkiel je na konferenciji za medije u petak rekao i kako je jedan ruski ratni brod već više od tjedan dana usidren u danskim teritorijalnim vodama, a pretpostavlja se da je riječ o preventivnoj mjeri kojom Moskva želi spriječiti poduzimanje akcija protiv tzv. flote iz sjene, ruskih tankera koje Kremlj koristi kako bi zaobišao zapadne sankcije, nametnute ruskoj trgovini energenata. Reuters u tom kontekstu podsjeća na situaciju iz svibnja ove godine, do koje je došlo u Baltičkom moru, kad je Rusija poslala borbeni zrakoplov nakon što je Estonija presrela jedan tanker.
Atmosfera straha
Danski tjesnaci, podsjeća Reuters, vrlo su prometni trgovački putevi, kojima se kreću i ruski ratni brodovi, no obično uz pratnju danske mornarice. Međutim, potezi njihovih posada ne mogu se drugačije tumačiti nego kao povećavanje pritiska na europske zemlje i pokušaj stvaranja atmosfere straha. "Rusija pokušava stvarati na nas pritisak koristeći vojna sredstva, ponekad na agresivan način, a da pritom ne prelazi granicu koja bi od situacije napravila vojni konflikt u tradicionalnom smislu te riječi", rekao je Ahrenkiel.
Obavještajna služba zaključila je da se ruski hibridni rat protiv članica NATO-a intenzivira, ali kako nema nikakvih naznaka da bi Danska bila pod izravnom prijetnjom od ruske vojne sile. Međutim, dužnosnici ističu kako ruske provokacije i neodgovorno ponašanje povećavaju mogućnost da do sukoba dođe nenamjerno.
Bijela kuća u petak je komentirala kako ozbiljno pristupa sigurnosnim procjenama, poput ove danske, te da prate situaciju. "Vijeće za nacionalnu sigurnost i Bijela kuća stalno su u kontaktu sa saveznicima iz NATO-a", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt novinarima na dnevnom brifingu.
