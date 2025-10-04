Incident na Baltiku, šef danskih špijuna sazvao konferenciju za novinare: Hodamo po samom rubu

Prema izvješću danskih službi, situacija u danskim tjesnacima koji povezuju Baltičko i Sjeverno more već je dugo napeta i na rubu incident, a Rusija se ponaša "agresivno i provokativno". Danski obavještajci navode da su ruski ratni brodovi u više navrata prema danskim ratnim brodovima i helikopterima koristili radare za praćenje, sustave koji "zaključavaju" metu i slijede je u stvarnom vremenu, a što se obično koristi kao priprema za lansiranje oružja. Kako je okupljenim novinarima rekao Ahrenkiel, ruski brodovi u više su navrata provocirali ploveći direktno prema danskim plovilicama, kao da će se s njima sudariti.