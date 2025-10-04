Oglas

NOVI UDAR

VIDEO / Gori ogromni ruski naftni kompleks kod Sankt-Peterburga!

N1 Info
04. lis. 2025. 08:26
naftna rafinerija -afp
AFP / ANATOLII STEPANOV

Napad na jednu od najvećih ruskih rafinerija izazvao je snažnu eksploziju i požar, a odgovornost još nije preuzeta.

Naftna rafinerija u Kirishiju, nedaleko od Sankt-Peterburga, bila je meta napada dronovima, izvijestili su ruski dužnosnici i lokalni mediji, prenosi Jutarnji list.

Očevici su prijavili snažnu eksploziju i požar u kompleksu, a regionalni guverner Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad. „Protuzračne snage uništile su sedam bespilotnih letjelica iznad Kirishija. Požar u industrijskoj zoni ugašen je“, napisao je na Telegramu, ne navodeći izravno naziv pogona. Neovisni kanal Astra objavio je snimke na kojima se vide plameni jezici i dim koji se uzdiže iznad rafinerije, no izvještaje zasad nije moguće neovisno potvrditi.

Rafinerija u Kirishiju, udaljena više od 800 kilometara od ukrajinske granice, jedna je od najvećih u Rusiji i već je više puta bila na meti, u ožujku i rujnu ove godine te u ožujku 2024. Ukrajina je tada preuzela odgovornost, no zasad nije komentirala najnoviji napad.

Kijev sustavno intenzivira udare na rusku naftnu i vojno-industrijsku infrastrukturu, tvrdeći da takvi objekti predstavljaju legitimne vojne ciljeve jer izravno financiraju i opskrbljuju ratne operacije Moskve.

Teme
Sankt-Peterburg naftni kompleks

