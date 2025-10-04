Napad na jednu od najvećih ruskih rafinerija izazvao je snažnu eksploziju i požar, a odgovornost još nije preuzeta.
Naftna rafinerija u Kirishiju, nedaleko od Sankt-Peterburga, bila je meta napada dronovima, izvijestili su ruski dužnosnici i lokalni mediji, prenosi Jutarnji list.
Očevici su prijavili snažnu eksploziju i požar u kompleksu, a regionalni guverner Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad. „Protuzračne snage uništile su sedam bespilotnih letjelica iznad Kirishija. Požar u industrijskoj zoni ugašen je“, napisao je na Telegramu, ne navodeći izravno naziv pogona. Neovisni kanal Astra objavio je snimke na kojima se vide plameni jezici i dim koji se uzdiže iznad rafinerije, no izvještaje zasad nije moguće neovisno potvrditi.
The Kirishi oil refinery in the Leningrad region, Russia, was struck and burns. pic.twitter.com/W1YrKQF79I— (((Tendar))) (@Tendar) October 4, 2025
Rafinerija u Kirishiju, udaljena više od 800 kilometara od ukrajinske granice, jedna je od najvećih u Rusiji i već je više puta bila na meti, u ožujku i rujnu ove godine te u ožujku 2024. Ukrajina je tada preuzela odgovornost, no zasad nije komentirala najnoviji napad.
💥 Russia: Kirishi Oil Refinery confirmed struck by Ukrainian drones in Leningrad region, 100km from Saint Petersburg.— Igor Sushko (@igorsushko) October 4, 2025
Daily refining capacity of 355,000-400,000 barrels per day - 6% of total production of Russia. pic.twitter.com/dLpNGi61r6
Kijev sustavno intenzivira udare na rusku naftnu i vojno-industrijsku infrastrukturu, tvrdeći da takvi objekti predstavljaju legitimne vojne ciljeve jer izravno financiraju i opskrbljuju ratne operacije Moskve.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
