zapljena zamrznute imovine
Iran odgovorio na Trumpovu najnoviju prijetnju: "Opasan presedan! Kaos koji može uslijediti neće biti ni lijep ni miran"
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će iskoristiti zamrznutu iransku imovinu za naknadu štete na brodovima i teretu u Perzijskom zaljevu i okolnim područjima.
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"Molim da ova izjava vrijedi do daljnjega: od ovog trenutka svaka šteta nanesena brodovima, teretu ili bilo čemu povezanom s njima bit će plaćena iranskim novcem koji je u posjedu i pod kontrolom Sjedinjenih Država", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
Odgovarajući na Trumpovu izjavu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči rekao je u petak da bi zapljena te imovine radi naknade štete u pomorskom prometu predstavljala "opasan presedan".
"Zapljena imovine druge države radi plaćanja nepovezanih budućih potraživanja predstavlja opasan presedan", napisao je Aragči, piše Euronews.
"Oni koji slave ili ostvaruju korist od takvih sredstava trebali bi imati na umu da, kada vlade jednom normaliziraju konfiskaciju, ničija imovina više nije sigurna. Kaos koji bi uslijedio neće biti ni lijep ni miran", dodao je.
Do nove razmjene prijetnji dolazi dok su Sjedinjene Države pokrenule trinaestu uzastopnu noć napada na Iran, gađajući vojne i gospodarske ciljeve.
Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u lučkom gradu Bandar Abasu, važnom središtu za vojnu opskrbu i trgovački promet, kao i na otoku Kešmu, gdje se nalaze pomorske snage, uključujući bespilotne brodice sposobne za napade na plovila koja prolaze Hormuškim tjesnacem.
Eksplozije su prijavljene i u blizini Andimeška, Omidijeha i Firuzabada.
Dok Washington i Teheran nastavljaju sukob oko Hormuškog tjesnaca, otvorilo se i novo krizno žarište u regiji. Jemenski hutisti, koje podupire Iran, zaprijetili su zatvaranjem još jednog ključnog trgovačkog pravca.
Trump je u četvrtak zaprijetio hutistima "velikom vojnom kaznom" nakon što je ta skupina, koju podupire Teheran, objavila da je napala dva saudijska naftna tankera koja su plovila Crvenim morem.
"Sjedinjene Države smatrat će Iran odgovornim jer su hutisti iranski posrednici i saveznici. Ako pobunjenici izvedu nove napade, Iran će snositi veliku vojnu kaznu, kao i sami hutisti", napisao je Trump na Truth Socialu.
Trump je ranije ovog tjedna rekao da će se SAD "pobrinuti" za hutiste ako pomorski promet i izvoz energenata budu ugroženi mogućom blokadom tjesnaca Bab el-Mandeb, uskog prolaza prema Crvenom moru kojim inače prolazi oko 12 posto svjetske trgovine.
Hutisti su ranije ovog tjedna objavili da su zatvorili Bab el-Mandeb za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom, kao odgovor na saudijsku blokadu Jemena i nedavni napad na međunarodnu zračnu luku u pobunjeničkoj prijestolnici Sani.
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