TRŽIŠTE UZNEMIRENO
Nagli rast cijena stambenih kredita: Kamate su skočile u samo nekoliko tjedana
Troškovi stambenih kredita diljem Europe i Sjeverne Amerike naglo su porasli dok se gospodarski učinci rata na Bliskom istoku prelijevaju na tržišta nekretnina, stvarajući dodatni pritisak na zajmoprimce koji žele kupiti novi dom ili refinancirati postojeći kredit.
Do skoka je došlo iako središnje banke nisu podizale kamatne stope. Hipotekarni zajmodavci reagiraju na rast troškova državnog zaduživanja i klade se na to da će službene kamatne stope na kraju ipak morati rasti kako bi se obuzdala prijetnja inflacije, piše Financial Times.
U SAD-u je sukob pogurao kamatnu stopu na 30-godišnje hipoteke na 6,36 posto, iznad razina zabilježenih u rujnu 2025., prije nego što je američki Fed započeo ciklus od tri smanjenja kamatnih stopa za po četvrtinu postotnog boda.
U eurozoni su hipotekarne kamate u najvećem gospodarstvu regije, Njemačkoj, porasle za oko 0,3 postotna boda.
Kamatna stopa na popularne desetogodišnje kredite u toj zemlji porasla je na oko 3,6 posto, prema podacima maloprodajnog hipotekarnog brokera Dr Kleina, čime su godišnji troškovi kamata za novi kredit od 350.000 eura porasli za 1.000 eura, na oko 13.000 eura.
„Kamatne stope naglo su porasle u samo nekoliko tjedana”, rekao je Florian Pfaffinger, izvršni direktor u Dr Kleinu, dodajući da su ta kretanja „uznemirila tržište”. Kazao je da neki kupci nekretnina žure zaključiti hipotekarne ugovore prije eventualnih daljnjih povećanja.
Najveći rast zabilježen je u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je prosječna ponuđena kamata na dvogodišnje fiksne hipoteke s omjerom kredita i vrijednosti nekretnine od 75 posto porasla na 5,1 posto u travnju, s 3,97 posto krajem veljače.
Hina Bhudia, partnerica u Knight Frank Financeu, rekla je da je nedavni „skok” kamata na nove kredite s fiksnom stopom u Velikoj Britaniji predstavljao „pravi udar na kupovnu moć ljudi”.
U SAD-u rast hipotekarnih kamata dolazi u trenutku kada se tržište već suočavalo s manjkom ponude stanova i kuća prije nego što je sukob na Bliskom istoku počeo krajem veljače i prije nego što su blokade Hormuškog tjesnaca dovele do naglog rasta cijena nafte.
„Pretjerano smo gradili kuće prije financijske krize, a zatim smo imali desetljeće premale gradnje”, rekao je Matt Aks, ekonomist Evercore ISI-ja. „Zato postoji manjak ponude, a zatim smo nedavno ušli u razdoblje visokih kamatnih stopa.”
Administracija Donalda Trumpa pokušala je sniziti hipotekarne kamate koristeći državom podržane institucije Fannie Mae i Freddie Mac za otkup vlastitih obveznica osiguranih hipotekarnim kreditima.
No analitičari tvrde da su učinci tih kupnji u međuvremenu poništeni ratom. „Utjecaj je brzo nadjačan drugim faktorima”, rekao je Aks.
Bradley Saunders, ekonomist za Sjevernu Ameriku u Capital Economicsu, rekao je da će američko tržište nekretnina teško „dobiti zamah” dok god hipotekarne kamate ostanu iznad 6 posto.
Brian Lewis, agent za nekretnine u američkoj brokerskoj kući Compass, dodao je da se mnogi potencijalni kupci „mire” s idejom da kamatne stope na stambene kredite više nikada u životu neće pasti na 2 posto, koliko su iznosile tijekom pandemije covida-19.
Ulagači i ekonomisti vjeruju da će hipotekarne kamate dodatno rasti ako promet kroz Hormuški tjesnac — kojim je prije prolazila petina svjetske nafte — ostane ograničen.
To bi na kraju prisililo središnje banke da podignu kamatne stope kako bi obuzdale inflacijske pritiske, što bi dodatno opteretilo potencijalne kupce nekretnina.
„Raste rizik od pogrešne procjene između Trumpa i iranskog vodstva”, rekao je John Muellbauer, ekonomist sa Sveučilišta Oxford, dodajući da bi eskalacija „gurnula gospodarstva u ozbiljnu stagflaciju”.
Rastuće kamatne stope na kraju će dovesti do manjeg broja ljudi koji kupuju nekretnine, rekla je Bhudia iz Knight Franka.
„Neizbježno ćemo vidjeti usporavanje tržišnih transakcija i pritisak na cijene nekretnina kako se nedavni rast hipotekarnih kamata bude prelijevao na tržište”, rekla je. „Koliko će to biti izraženo, uvelike ovisi o tome koliko će sukob trajati.”
