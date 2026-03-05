VIDEO / Izraelci objavili snimku: Ovako je naš F-35 srušio iranski borbeni zrakoplov nad Teheranom

Izraelska vojska objavila je snimku za koju tvrdi da prikazuje obaranje iranskog borbenog aviona Iranian Yak-130.
Prema navodima izraelske vojske, snimku je jučer iznad Teherana zabilježio njihov borbeni avion F-35.
"Ovako je naš F-35 uništio iranski borbeni zrakoplov nad Teheranom", naveo je IDF.
🎥WATCH: Footage from the historic shoot down of an Iranian Yak-130 fighter jet by an IAF “Adir” F-35I fighter jet pic.twitter.com/o6BAqiaNXk— Israel Defense Forces (@IDF) March 5, 2026
Na crno-bijeloj snimci vidi se avion na koji je iz daljine ispaljen projektil, nakon čega eksplodira u velikoj vatrenoj kugli.
