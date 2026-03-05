Oglas

DRAMA U ZRAKU

VIDEO / Izraelci objavili snimku: Ovako je naš F-35 srušio iranski borbeni zrakoplov nad Teheranom

N1 Info
05. ožu. 2026. 13:32
Izraelska vojska objavila je snimku za koju tvrdi da prikazuje obaranje iranskog borbenog aviona Iranian Yak-130.

Prema navodima izraelske vojske, snimku je jučer iznad Teherana zabilježio njihov borbeni avion F-35.

"Ovako je naš F-35 uništio iranski borbeni zrakoplov nad Teheranom", naveo je IDF.

Na crno-bijeloj snimci vidi se avion na koji je iz daljine ispaljen projektil, nakon čega eksplodira u velikoj vatrenoj kugli.

