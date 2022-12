Iranski aktivist s azilom u Hrvatskoj: Moralna policija nije najveći problem

Podijeli :

Izvor: N1

Prosvjede koji već tri mjeseca potresaju Iran u Newsroomu je komentirao N1 Siavash Piroti, politički aktivist i član stranke Demokrata Kurdistana Irana koji ima politički azil u Hrvatskoj.

Država je počela pogubljivati prosvjednike?

Mislim da su dosad u Iranu dvije osobe pogubljene u Teheranu, jedan od njih bio je sportaš, a pogubljena su i tri brata u provinciji Sistan i Balučestan. Dobivamo neslužbene informacije od samih pripadnika vojnih snaga i ljudi iz zatvorskog sustava. Ja sam član stranke Demokrata Kurdistana Irana, prema našim informacijama streljano je i osmero ljudi u gradu Ošnevjeh. Oni to rade kako bi uplašili narod u Iranu.

Kako vlasti opravdavaju pogubljenja?

Prosvjednike pogubljuju na temelju optužbi za pobunu, optužbi za ugrožavanje nacionalne sigurnosti Irana i napad na vojne snage. Po mom mišljenju ta smaknuća uz strah izazivaju i sve veći bijes ljudi. Islamska Republika provodi i društveni teror, širi glasine, na primjer da je deset ljudi ubijeno i bačeno u more, da iz odvodnog kanala nekog zatvora teče krv, da se ne zna što se događa u tim zatvorima. Iran se trenutno bavi društvenim terorom.

Što se trenutno događa?

Život u Iranu se promijenio i za ljude koji su uhićeni u prosvjedima i za one koji žele da Islamska Republika padne. Iran je izgubio legitimitet, svijet je vidio da iranski narod već 92 dana prosvjeduje, da su na ulicama. Vidite da je zemlja pod sankcijama, da je Iran je izbačen iz komisije UN-a za prava žena. Život je postao težak jer su prijetnje postale jače. Ljudima šalju prijeteće SMS poruke, pišu im da su ih vidjeli na prosvjedima i prijete da će ih uhititi ako još jednom izađu na ulicu. Stranke Kurdistana koje međusobno surađuju poslale su javni poziv za štrajkove, a narod dobiva prijeteća upozorenja da se ne pridruži tim prosvjedima i štrajkovima.

Je li točno da je ukinuta “moralna policija”, zbog čijeg je zlostavljanja Mahse Amini sve počelo?

Čuo sam da je “moralna policija” ukinuta, ali to još uvijek nije potvrđeno. Međutim, Islamska Republika nije samo “moralna policija”, u ove 44 godine osnovali su i Revolucionarnu gardu, njezinu obavještajnu službu, Obavještajno ministarstvo, i sve te organizacije služe potiskivanju naroda. Ako “moralnu policiju” i raspuste, to će biti samo da bi umirili javnost i prevarili narod. Ali to više ne pali. Jer postoje i represivnije snage od “moralne policije”. Ako “moralnu policiju i raspuste”, što mislite gdje će njihovi zaposlenici biti raspoređeni? Prebacit će ih u Revolucionarnu gardu, ministarstva, policiju…

Što očekujete sljedećih dana i tjedana?

Za nas je zora, koja svim ljudima u svijetu daje i bude nadu, posebno teška. Jer po islamskom zakonu u Iranu sva smaknuća moraju se izvršiti prije zore. Svaki dan se broj ubijenih i obješenih povećava. Svaki dan se pronalaze mrtva tijela, a Islamska Republika prisiljava obitelji ubijenih da na liječničkoj potvrdi navedu da su njihovi bližnji izvršili samoubojstvo ili su poginuli u prometnoj nesreći. Ali ti ljudi ubijeni su tijekom mučenja u zatvoru, danas smo dobili informacije da je u gradu Bukanu preminula osoba koja je bila u komi nakon torture. Prema informacijama koje smo dobili oko 600 ljudi izgubilo je do sada živote i nažalost ćemo u sljedećim danima biti svjedoci većeg broja pogubljenih.

Jeste li vi i ovdje u Hrvatskoj pod pritiskom?

Prijete mi, ja sam član oporbene stranke u Iranu, Demokrata Kurdistana Irana. To nije prva prijetnja i sigurno neće biti ni posljednja, nas optužuju da smo separatisti, dok mi razmišljamo federalistički… Kleveću nas da dobivamo novac od Saudijske Arabije i Izraela, ali to nije točno. Meni su prijetili i prijete, ali sam rekao da ću nastaviti svoj put. I da to ne zaboravim, kad mladu osobu vode na vješanje, a ona netom prije kaže „Na mom sprovodu nemojte klanjati, nego pustite glazbu i poeziju“, to znači da Iranci žele sekularno društvo, ne unipolarno poput Islamske Republike.