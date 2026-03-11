Iranski šef policije prijeti prosvjednicima: „Naše snage imaju prste na okidaču!“

Šef policije u Iranu upozorio je građane da ne prosvjeduju za promjenu režima nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao Irance da ustanu protiv vodstva Islamske Republike.
„Svakoga tko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja više nećemo smatrati prosvjednikom“, rekao je Ahmad-Reza Radan u utorak na državnoj televiziji. „Smatrat ćemo ga neprijateljem i tako ćemo se prema njemu i odnositi.“ „Sve naše snage imaju prste na okidaču“, dodao je šef policije.
Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao Irance da se pobune protiv svoje vlade. Izrael i Sjedinjene Američke Države vode „povijesni rat za slobodu“, napisao je u poruci upućenoj iranskom narodu.
„Ovo je jedinstvena prilika u vašem životu da uklonite režim ajatolaha i dobijete svoju slobodu“, napisao je Netanyahu, dodajući: „Tražili ste pomoć i pomoć je stigla.“
Američki predsjednik Donald Trump također je više puta poticao Irance da američko-izraelske napade vide kao priliku za svrgavanje vodstva u Teheranu.
Ranije ove godine sigurnosne snage u Iranu nasilno su suzbile prosvjede. Tijekom noći 8. i 9. siječnja sigurnosne snage ubile su gotovo 6.500 prosvjednika, prema istraživanju američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA). Vjeruje se da je više od 50.000 ljudi uhićeno.
