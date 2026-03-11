Iranski šef policije prijeti prosvjednicima: „Naše snage imaju prste na okidaču!“

„Svakoga tko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja više nećemo smatrati prosvjednikom“, rekao je Ahmad-Reza Radan u utorak na državnoj televiziji. „Smatrat ćemo ga neprijateljem i tako ćemo se prema njemu i odnositi.“ „Sve naše snage imaju prste na okidaču“, dodao je šef policije.