Iranski veleposlanik: "Danas je to Iran. Sutra to može biti bilo koja država članica"

"Navodna izjava američkog predsjednika vezana uz izbor novog vrhovnog vođe u Iranu predstavlja jasno kršenje principa nemiješanja u unutarnje poslove država što je ukorijenjeno u Povelji Ujedinjenih naroda. Iran je suverena i neovisna država koja ne prihvaća i nikada neće dopustiti bilo kojoj stranoj sili miješanje u svoje unutarnje poslove", kazao je Iravani dodavši kako će nasljednik ajatolaha Hameneija biti izabran "u skladu s ustavnim procesima i isključivo voljom iranskog naroda bez stranog uplitanja".