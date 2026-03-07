Iranski veleposlanik: "Danas je to Iran. Sutra to može biti bilo koja država članica"

Iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Amir Saeid Iravani reagirao je na objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će SAD "sudjelovati u izboru prihvatljivog nasljednika ubijenog Alija Hameneija na mjestu vrhovnog vođe Irana" kazavši kako odbacuje američko miješanje u unutarnje poslove svoje države.
"Navodna izjava američkog predsjednika vezana uz izbor novog vrhovnog vođe u Iranu predstavlja jasno kršenje principa nemiješanja u unutarnje poslove država što je ukorijenjeno u Povelji Ujedinjenih naroda. Iran je suverena i neovisna država koja ne prihvaća i nikada neće dopustiti bilo kojoj stranoj sili miješanje u svoje unutarnje poslove", kazao je Iravani dodavši kako će nasljednik ajatolaha Hameneija biti izabran "u skladu s ustavnim procesima i isključivo voljom iranskog naroda bez stranog uplitanja".
Trump je u četvrtak rekao kako bi on "morao biti uključen u izbor nasljednika Alija Hameneija" davši do znanja kako neće prihvatiti da njegov sin Mojtaba Hamenei preuzme vlast.
Poginulo najmanje 1332 iranskih civila
Iravani je dodao i kako je od početka američko-izraelskog napada na Iran u zadnjih šest dana poginulo najmanje 1332 iranskih civila, dok je više tisuća ranjeno.
"SAD i Izrael su pokazali kako ne priznaju bilo kakvu crvenu liniju u činjenju svojih zločina. Te dvije zemlje napadaju gusto naseljena civilna područja i infrastrukturu, uključujući škole, zdravstvene, rekreativne i sportske objekte. Takvi postupci predstavljaju jasne ratne zločine i zločine protiv čovječnosti", rekao je Iravani pozvavši Vijeće sigurnosti UN-a da odmah bez odlaganja reagira upozorivši kako bi izostanak reakcije mogao imati katastrofalne posljedice.
"Danas je to Iran. Sutra to može biti bilo koja država članica."
