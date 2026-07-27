Dan velikih valova: Troje spašeno iz mora kod dubrovačkog hotela Rixos

Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali ni jedan nije uspio doći do obale. U more je potom ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu.