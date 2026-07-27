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PREVEZENI U BOLNICU

Dan velikih valova: Troje spašeno iz mora kod dubrovačkog hotela Rixos

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Hina
|
27. srp. 2026. 17:48
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PIXSELL
Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustrativna fotografija

Tri osobe spašene su u ponedjeljak popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixos nakon što zbog velikih valova nisu uspjele izaći na kopno, potvrdila je dubrovačka policija.

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Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali ni jedan nije uspio doći do obale. U more je potom ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu.

U akciji spašavanja sudjelovala su plovila Lučke kapetanije i Pomorske policije, uz pomoć građanina na jet-skiju.

Dvoje stranih državljana prevezeno je u Opću bolnicu Dubrovnik, gdje im se utvrđuje stupanj ozljeda.

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dubrovnik spašavanje na moru

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