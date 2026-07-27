''Ovo je iznimno kompleksan posao, ali prije svega ispunjujući. U trenutku kad se vratimo sa zadaće još smo pod dojmom, pod adrenalinom i tada ne osjećamo taj umor, koji dođe tek dan poslije. Svaki put je drugačija situacija, kad iz zraka vidite što se događa i onda zemaljske snage mogu požar do kraja zaustaviti, tada vidim koliko ovi zrakoplovi imaju važnost za našu državu, istaknuo je mladi poručnik Mislav Petrović.