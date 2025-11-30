Oglas

na jugu Sirije

Američka vojska uništila 15 lokacija sa skladištima oružja Islamske države

author
Hina
|
30. stu. 2025. 22:24
Sirija
AFP / -

Američka vojska rekla je u nedjelju da je nedavno uništila 15 lokacija sa skladištima oružja Islamske države na jugu Sirije.

Oglas

Američko središnje zapovjedništvo reklo je da su uz pomoć sirijskih snaga identificirali i uništili skladišta diljem pokrajine Rif Damashq u višestrukim zračnim napadima i kopnenim detonacijama između 24. i 27. studenoga.

"Uništeno je preko 130 minobacača i raketa, više jurišnih pušaka, mitraljeza, protutenkovskih mina i materijala za izradu improviziranih eksplozivnih uređaja", priopćio je CENTCOM.

Islamsku državu, militantnu skupinu koja je u jednom trenutku bila nametnula islamističku vlast nad milijunima Sirijaca i Iračana, uglavnom je uništila koalicija predvođena SAD-om prije nekoliko godina, no uspjela se obnoviti izgraditi i pregrupirati.

Admiral Brad Cooper, zapovjednik CENTCOM-a, rekao je u nedjelju da operacija "osigurava da su uspjesi protiv ISIS-a trajni."

Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će učiniti sve u svojoj moći da Siriju učini uspješnom nakon pregovora 10. studenoga sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šarom, bivšim zapovjednikom Al Kaide koji je sve donedavno bio na potjernici Washingtona kao terorist.

Sirija je uoči razgovora u Washingtonu diljem zemlje provela preventivne operacije kojima su ciljane ćelije Islamske države, rekla je sirijska vlada u to vrijeme.

Jedan od Šarinih glavnih ciljeva na sastanku s Trumpom bilo je zalaganje za potuno uklanjanje žestokih američkih sankcija protiv zemlje.

Tijekom sastanka, američko ministarstvo financija najavilo je 180-dnevno produljenje suspenzije provedbe takozvanih Cezarovih sankcija, no samo ih američki Kongres može ukloniti u cijelosti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Al Kaida Al Qaeda ISIS Islamska država sirija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ