Šalje li Hrvatska vojsku na Grenland? Evo što kaže Andrej Plenković
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije na glavne društveno političke teme u zemlji.
Na samom se početku osvrnuo ponovno na izbor sudaca Ustavnog suda, kao i predsjednika Vrhovnog suda. Prebacio je odgovornost na oporbu i ponovio da će ponovno s njenim predstavnicima sjesti za stol.
"Pozivamo oporbu na dogovor. Ovo je konstruktivan pristup i rješenje", istaknuo je premijer.
Naglasio je da oporba želi okriviti HDZ za situaciju.
"Nema tu odgovornosti na HDZ-u, mi nudimo rješenja. I to ne parcijalna nego konstruktivna, kako bi Ustavni sud normalno funkcionirao. Naša je pozicija potpuno jasna, razumna i logična. Oporba se koristi jeftinim trikovima. Teret odgovornosti je isključivo na njoj. Nije naša inicijativa došla slučajno, ona je plod višemjesečnih političkih signala koji dolaze iz oporbe. Oni bi sad model koji bi trebao reflektirati snagu oporbe, a ne parlamentarne većine."
Predsjednik Vlade putuje sutra u Davos na Svjetski gospodarski forum (WEF), gdje je glavna tema američki predsjednik Donald Trump.
"Imamo situaciju u kojoj dolazi do očitih tenzija u odnosima, a to nije došlo sa strane Europske unije. Nikoga još nisam čuo, a da želi zaoštriti odnose sa SAD-om. To ne želi ni Hrvatska. Smatramo da je potreban razgovor, a ne političke napetost."
Treba li Trumpu pokazati mišiće?
"Da idemo na fitness? Moramo odnose činiti boljima i kvalitetnijima, a ne da se pojačava napetost. Imamo drugih svjetskih aktera s kojima nemamo zajedničke politike pa je zdravorazumski stav ne zaštravati odnos s partnerima. Razgovor je najbitniji. Treba pronaći razumno, kvalitetno i dobro rješenje, bez tenzija gdje ih ne treba stvarati."
Napomenuo je da Hrvatska neće slati vojnike na Grenland.
"Nema razloga za to, nismo to ni razmatrali. Niti vidim dodanu vrijednost u tome."
Vratio se na "hrvatske teme" pa komentirao da ne razumije zabranu pjesme Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj.
"To je popularna pjesma i rukometaši je vole. Što će slušati nego pjesme koje ih potiču da brane boje svoje zemlje? Ona je dizala naše rukometaše i ne vidim probleme, posebno u sadržajnom smislu. Je li riječ o političkoj, zakulisnoj igri, ne znam, ali to je moguće. Ono što znam je da smo protiv bilo kakve zabrane i volio bih da se ta pjesma pušta zbog naših rukometaša, prvenstveno. Sigurno to nije prijavio netko tko obožava autora i Hrvatsku."
Na kraju je istaknuo da, koliko zna, rafinerija u Rijeci se neće gasiti.
