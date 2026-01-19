Pavliček odgovorio na Penavine optužbe: Neka opravda ugovor s odvjetnikom kome je plaćeno 475.000 eura...

"Na stavci nenamjenskih sredstava, prilikom primopredaje, ostavljeno nam je 900.000 eura. Od toga 400.000 eura je otišlo za podmirenje troškova vrtića kada su oni bili besplatni, 300.000 eura na vraćanje europskih sredstava zbog neizgradnje Ekonomske škole, 145.000 eura za izgubljen sudski spor za Ekonomsku školu i 50.000 za odvjetnika. I onda ostanemo na 11.000 eura“, kazao je Pavliček.