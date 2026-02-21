Izrael de facto anektirao Zapadnu obalu

Palestinci traže da se prizna pravo na povratak izbjeglica u njihove izvorne domove na području Izraela kao njihovo neotuđivo ljudsko pravo, dok Izrael dopušta samo povratak u buduću palestinsku državu ili nudi financijsku odštetu. Službeno registriranih izbjeglica pri UNRWA-u je 5,9 milijuna, što se odnosi na ljude koji su pobjegli 1948. i njihove potomke.