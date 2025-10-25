Izrael je nakon sklapanja primirja ubio najmanje 93 Palestinaca u Gazi

Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je od početka primirja u Pojasu Gaze ubijeno 93 Palestinaca.
Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, od kada je primirje stupilo na snagu 11. listopada, izraelske snage usmrtile su ukupno 93 osobe, dok je dodatnih 324 ljudi ranjeno., piše Al Jazeera.
Tijekom posljednja 48 sata, u bolnice u Gazi pristigla su tijela 19 osoba ubijenih u izraelskim napadima, kao i sedam ranjenih.
Ministarstvo je također izvijestilo da je ukupni broj poginulih u dvogodišnjem izraelskom genocidnom ratu porastao na 68.519, dok je broj ranjenih dosegao 170.382 od 7. listopada 2023. godine.
Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da će razminiranje Gaze trajati 20 do 30 godina.
Nick Orr iz nevladine organizacije Humanity and Inclusion rekao je za Al Jazeeru Arabic da je razmjer razaranja u Gazi toliko velik da je teško utvrditi točan broj neeksplodiranih ubojitih sredstava. Dodatno je upozorio da će biti potrebno još specijalističke opreme za uklanjanje eksplozivnih naprava koje je IDF nakon povlačenja ostavio u Pojasu Gaze.
