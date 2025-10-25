Izrael je nakon sklapanja primirja ubio najmanje 93 Palestinaca u Gazi

Nick Orr iz nevladine organizacije Humanity and Inclusion rekao je za Al Jazeeru Arabic da je razmjer razaranja u Gazi toliko velik da je teško utvrditi točan broj neeksplodiranih ubojitih sredstava. Dodatno je upozorio da će biti potrebno još specijalističke opreme za uklanjanje eksplozivnih naprava koje je IDF nakon povlačenja ostavio u Pojasu Gaze.