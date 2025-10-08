20 točaka
Jeffrey Sachs: Dekolonizirana alternativa Trumpovom mirovnom planu za Gazu
Poznati američki ekonomist i profesor na Sveučilištu Columbia, Jeffrey Sachs, zajedno s UN-ovom savjetnicom Sybil Fares napisao je kolumnu za Al Jazeeru u kojoj predstavlja alternativni, dekolonijalni plan za trajni mir u Gazi.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump predstavio je mirovni plan za Gazu u 20 točaka, koji sadrži neke konstruktivne prijedloge o taocima, humanitarnoj pomoći i obnovi. Ipak, plan je opterećen nepogrešivo kolonijalnim pristupom: Gazu bi nadgledao sam Trump, dok bi bivši britanski premijer Tony Blair i drugi strani dužnosnici djelovali kao povjerenici palestinske uprave, a palestinska državnost bila bi odgođena na neodređeno vrijeme, pišuJeffrey Sachs i Sybil Fares.
Ovakva logika nije nova. Ona ponavlja stoljetni anglo-američki pristup Palestini, koji počinje Versailleskim ugovorom iz 1919. – kada je Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo mandat nad Palestinom – i nastavlja se kroz američke intervencije u regiji nakon 1945.
Dekolonizirana alternativa
Pravi mirovni plan mora ukloniti taj kolonijalni okvir i vratiti palestinski suverenitet stavljanjem naglaska na ključno pitanje: državnost Palestine. Takav plan mora jasno odrediti da Palestinska uprava (PA) preuzima vlast od samog početka, da gospodarsko planiranje ostaje isključivo u palestinskim rukama, bez vanjskih „upravitelja“, te da se postavi jasan i kratak vremenski okvir za izraelsko povlačenje i potpunu palestinsku suverenost do početka 2026. godine, dodaju autori.
Slijedi dekolonizirana verzija plana – koja zadržava praktične elemente Trumpovog prijedloga, ali uklanja kolonijalni ton i strukturu. Palestince stavlja u središte upravljanja i obnove te se u potpunosti usklađuje s međunarodnim pravom, uključujući presudu Međunarodnog suda pravde iz 2024., rezoluciju Opće skupštine UN-a i priznanje Palestine od strane 157 država svijeta.
Revidirani plan u 20 točaka: Trumpov plan bez kolonijalnih okova
- Palestina i Izrael bit će zemlje bez terorizma koje ne predstavljaju prijetnju susjedima.
- Palestina će se obnoviti za dobrobit samih Palestinaca, koji su pretrpjeli dovoljno.
- Ako obje strane prihvate prijedlog, rat odmah prestaje, a izraelske se snage povlače na dogovorenu liniju radi razmjene talaca.
- Unutar 72 sata od javnog prihvaćanja sporazuma, svi taoci – živi i mrtvi – bit će vraćeni.
- Nakon povratka talaca, Izrael oslobađa doživotne zatvorenike i Palestince uhićene nakon 7. listopada 2023.
- Članovi Hamasa koji se obvežu na mirnu koegzistenciju i predaju oružja dobit će amnestiju; oni koji žele napustiti Gazu imat će siguran prolaz.
- Po prihvaćanju sporazuma, humanitarna pomoć ulazi u Gazu bez odgode – uključujući obnovu infrastrukture, bolnica, pekarnica i uklanjanje ruševina.
- Distribucija pomoći odvijat će se putem UN-a, Crvenog polumjeseca i drugih neutralnih međunarodnih institucija. Otvaranje prijelaza Rafah u oba smjera bit će regulirano prema dogovoru iz siječnja 2025.
- Palestinom, uključujući Gazu, upravlja Palestinska uprava. Međunarodni savjetnici mogu pomagati, ali suverenitet ostaje isključivo palestinski.
- PA, uz pomoć arapskih stručnjaka, izrađuje plan obnove i razvoja. Vanjski prijedlozi razmatraju se isključivo po odluci Palestinaca.
- Palestinci mogu osnovati posebnu gospodarsku zonu s vlastitim tarifama i pristupnim stopama dogovorenima s partnerskim državama.
- Nitko neće biti prisiljen napustiti palestinski teritorij; svi imaju pravo na slobodan odlazak i povratak.
- Hamas i druge frakcije neće imati ulogu u vlasti; njihova će se vojna i teroristička infrastruktura ukloniti pod nadzorom neovisnih promatrača.
- Regionalni partneri jamčit će da Hamas i druge skupine poštuju uvjete, osiguravajući da Gaza ne predstavlja prijetnju.
- Međunarodne stabilizacijske snage (ISF) rasporedit će se 1. studenoga 2025., po pozivu Palestine, kako bi podržale i obučile palestinske sigurnosne snage uz suradnju Egipta i Jordana.
- Izrael se neće okupirati niti anektirati Gazu ni Zapadnu obalu. Povlačenje izraelskih snaga mora završiti do 31. prosinca 2025.
- Ako Hamas odbije prijedlog, obnova i pomoć nastavljaju se na područjima pod nadzorom PA i ISF-a.
- Pokrenut će se međureligijski dijalog za promicanje tolerancije i suživota između Palestinaca i Izraelaca.
- Država Palestina preuzima punu suverenost 1. siječnja 2026., u skladu s rezolucijom UN-a i mišljenjem Međunarodnog suda pravde.
- SAD će odmah priznati suverenu Državu Palestinu, s trajnim članstvom u UN-u, koja će živjeti u miru uz Državu Izrael.
Ključne razlike u odnosu na Trumpov izvorni plan
🔹 Palestinska državnost i suverenitet:
Trumpov plan odgađao je državnost na neodređeno vrijeme, uz uvjetne reforme i vanjsko odobrenje.
Revidirani plan postavlja fiksne rokove: Izrael se povlači do studeni 2025., a Palestina postaje suverena do siječnja 2026.
🔹 Uklanjanje kolonijalnog nadzora:
Trumpov prijedlog predviđao je „Vijeće za mir“ kojim bi osobno predsjedao Trump, uz Blaira kao ključnog člana.
Novi plan to ukida – Palestinci vladaju sami od prvog dana.
🔹 Ekonomska suverenost:
Umjesto „Trumpovog gospodarskog plana“, dekolonizirani prijedlog daje potpunu kontrolu Palestincima, uz savjetovanje s arapskim stručnjacima.
🔹 Kraj anglo-američkog tutorstva:
Trumpov plan postavljao je SAD (uz potporu Ujedinjenog Kraljevstva) kao jamca palestinske budućnosti.
Novi plan prekida taj model i vraća vodstvo Palestincima i arapskom svijetu.
Već više od stoljeća Palestinci su podložni vanjskoj kontroli: od britanskog mandata, preko američke dominacije i izraelske okupacije, do periodičnih planova „povjereništva“.
Od Balfourove deklaracije do Versaillesa, Osla i Trumpovog „Vijeća za mir“, Palestinci nikada nisu bili tretirani kao suvereni akteri.
Ovaj plan to ispravlja, priznajući da su Palestinci narod s velikim talentima i obrazovanim stručnjacima, kojima nije potrebna tutorstva, nego suverenitet.
Pravi mirovni plan mora biti u skladu s međunarodnim pravom i voljom svjetske zajednice koja podržava rješenje dviju država.
Sada je trenutak za iskrenost, odlučnost i moralnu jasnoću – jer samo konkretni koraci prema palestinskoj državnosti mogu donijeti trajan mir, zaključuju Sachs i Fares.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare