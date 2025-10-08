Jeffrey Sachs: Dekolonizirana alternativa Trumpovom mirovnom planu za Gazu

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump predstavio je mirovni plan za Gazu u 20 točaka, koji sadrži neke konstruktivne prijedloge o taocima, humanitarnoj pomoći i obnovi. Ipak, plan je opterećen nepogrešivo kolonijalnim pristupom: Gazu bi nadgledao sam Trump, dok bi bivši britanski premijer Tony Blair i drugi strani dužnosnici djelovali kao povjerenici palestinske uprave, a palestinska državnost bila bi odgođena na neodređeno vrijeme, pišuJeffrey Sachs i Sybil Fares.