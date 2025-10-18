"bibi, haag te čeka"
FOTO / U Zagrebu održan prosvjed podrške Palestini: "Vukovar, Srebrenica, Gaza"
Kao narod ne možemo dopustiti da se u naše ime događaju grozote genocida, poručila je sudionica okupljanja Ivona Krezić
Više stotina sudionika sudjelovalo je na prosvjedu solidarnosti s Palestincima u organizaciji Inicijative za slobodnu Palestinu na Trgu bana Jelačića pod nazivom "Ko je zasp’o, neka se probudi!", javlja Anadolu.
"Ne možemo vjerovati da je ovo stvarno primirje"
Ivona Krezić iz Inicijative za slobodnu Palestinu izjavila je:
"Ne možemo vjerovati da je ovo stvarno primirje s obzirom na povijesna iskustva koja su pokazala da su sva primirja kratkoga roka. Ne možemo zaboraviti genocid koji se događao i koji se događa, genocid ne smije ostati nekažnjen. Poruka koju šaljemo je kažnjavanje zločina kao i podrška palestinskom narodu u daljnoj borbi za njihova prava, slobodu i normalan život."
Krezić je dodala kako je cilj okupljanja senzibiliziranje domaće javnosti sa stradanjem palestinskoga naroda kao i zahtjev političkom vodstvu Hrvatske u zauzimanju hrabrijega stava u obrani međunarodnog prava.
Kao potvrda njenih izjava dolazi i vijest o najmanje 28 ubijenih Palestinaca od početka primirja, kako javlja Al Jazeera.
"Kao narod ne možemo dopustiti da se u naše ime događaju grozote genocida", zaključila je Krezić.
Kapetanica broda "Sheeren": Žive pod sustavom ilegalne okupacije i genocida
Morana Miljanović koja je plovila kao kapetanica broda "Sheeren" na humanitarnoj flotili za Gazu poručila je kako je došla dati podršku narodu Palestine nad kojim se u posljednje dvije godine vrši genocid.
"Žive pod sustavom ilegalne okupacije, aparthejda, kršenja ljudskih prava i u zadnje dvije godine genocida i zločina prema čovječnosti. Ta situacija i dalje traje unatoč primirju koje se krši. Bitno je da ljudi izađu na ulice i zatraže da se ova situacija promijeni, da se krene prema miru i dekolonijalizaciji", rekla je Miljanović.
Uz palestinske zastave, na glavnom zagrebačkom trgu okupljeni su istaknuli brojne transparente na kojima je pisalo: "Smrt fašizmu, sloboda Palestini", "Vukovar, Srebrenica, Gaza", "Bibi, Haag te čeka", "Neutralnost je luksuz", "1991. smo vrištali, 2025. šutimo"...
Organizatori poručuju kako je cilj okupljanja izraziti podršku palestinskom narodu i upozoriti na nastavak izraelskih napada unatoč službenom prekidu vatre u Pojasu Gaze.
Iz Inicijative tvrde da izraelske vlasti i dalje ograničavaju dopremu humanitarne pomoći te da se ne pridržavaju dogovora o prekidu vatre.
