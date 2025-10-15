UN: Gaza treba ogromno povećanje humanitarne pomoći nakon primirja

Fletcher je pozdravio ponudu Palestinske samouprave koju podržava zapad da odigra ulogu u ponovnom otvaranju prijelaza Rafah na granici s Egiptom kako bi se olakšala dostava pomoći. Očekuje se da će se granični prijelaz otvoriti u četvrtak nakon odgode koju je nametnuo Izrael zbog, kako je rekao, sporosti Hamasa da vrati tijela poginulih talaca u sklopu sporazuma o prekidu vatre.