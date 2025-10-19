Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su "započele val napada" na jugu Pojasa Gaze, stoji u njihovoj izjavi.
Izraelska vojska: Započeli smo val udara u Gazi
Napadi su usmjereni protiv "terorističkih meta" Hamasa, navodi IDF, "nakon očitog kršenja sporazuma o prekidu vatre koje se dogodilo danas".
Israeli occupation aircraft launched more than 20 airstrikes on areas eastern Khan Younis, south of the Gaza Strip. pic.twitter.com/hFx5rWNy4H— Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2025
Podsjetimo, Hamas je izjavio da nije u kontaktu ni s kakvim borcima koji bi se još mogli nalaziti blizu prijelaza s Egiptom, Rafaha , gdje je prema tvrdnjama IDF-a došlo do sukoba.
In response to the blatant violation of the ceasefire agreement earlier today, the IDF has begun a series of strikes against Hamas terror targets in the southern Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025
Šestero poginulih u bombardiranju šatora za raseljene u Nuseiratu
Bolnica Al-Awda izvještava da je šest Palestinaca ubijeno kada su izraelske snage bombardirale šator u kojem su smještene raseljene osobe u Abu Salimu, zapadno od kampa Nuseirat, u središnjem Pojasu Gaze.
Najmanje 21 osoba ubijena je u napadima tijekom dana u najgorem nasilju od proglašenja primirja 10. listopada, javlja Al Jazeera.
An Israeli airstrike targeted a building in the Bureij camp in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/nECMrgaIwv— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) October 19, 2025
Netanyahu sazvao hitan sastanak zbog Gaze
Premijer Benjamin Netanyahu danas će sazvati svoje najviše suradnike na hitan sastanak o izraelskom odgovoru na napad Hamasa na vojnike IDF-a ranije danas te zbog neuspjeha te skupine da vrati većinu preostalih ubijenih talaca, priopćio je ured jednog od prisutnih ministara za Times of Israel.
Sastanak je bio zakazan za 18 sati (17 sati po hrvatskom vremenu).
