mnogo ranjenih

VIDEO / Izrael ponovno pokrenuo val udara na Gazu: Najmanje šestero ubijenih Palestinaca

author
N1 Info
|
19. lis. 2025. 17:41
izraelsk napad na gazu
Screenshot / X

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su "započele val napada" na jugu Pojasa Gaze, stoji u njihovoj izjavi.

Izraelska vojska: Započeli smo val udara u Gazi

Napadi su usmjereni protiv "terorističkih meta" Hamasa, navodi IDF, "nakon očitog kršenja sporazuma o prekidu vatre koje se dogodilo danas".

Podsjetimo, Hamas je izjavio da nije u kontaktu ni s kakvim borcima koji bi se još mogli nalaziti blizu prijelaza s Egiptom, Rafaha , gdje je prema tvrdnjama IDF-a došlo do sukoba.

Šestero poginulih u bombardiranju šatora za raseljene u Nuseiratu

Bolnica Al-Awda izvještava da je šest Palestinaca ubijeno kada su izraelske snage bombardirale šator u kojem su smještene raseljene osobe u Abu Salimu, zapadno od kampa Nuseirat, u središnjem Pojasu Gaze.

Najmanje 21 osoba ubijena je u napadima tijekom dana u najgorem nasilju od proglašenja primirja 10. listopada, javlja Al Jazeera.

Netanyahu sazvao hitan sastanak zbog Gaze

Premijer Benjamin Netanyahu danas će sazvati svoje najviše suradnike na hitan sastanak o izraelskom odgovoru na napad Hamasa na vojnike IDF-a ranije danas te zbog neuspjeha te skupine da vrati većinu preostalih ubijenih talaca, priopćio je ured jednog od prisutnih ministara za Times of Israel.

Sastanak je bio zakazan za 18 sati (17 sati po hrvatskom vremenu).

hamas idf izrael kršenje primirja pojas gaze primirje

