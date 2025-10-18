Nakon godinu i pol trebao bi se otvoriti Rafah, Netanyahu: Neće do daljnjega

AFP / KHALED DESOUKI / KHALED DESOUKI

Granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta ponovno će se otvoriti u ponedjeljak, reklo je palestinsko veleposlanstvo u Egiptu, gotovo tjedan dana nakon što su dogovoreni primirje i sporazum o taocima između Izraela i Hamasa uz posredovanje SAD-a.

Netanyahu opovrgnuo najavu palestinskog veleposlanstva

"Otvaranje prijelaza bit će razmotreno na temelju toga kako Hamas ispunjava svoj dio u vraćanju preminulih talaca i provedbi dogovorenog okvira", priopćio je ured izraelskog premijera Netanyahua nakon subotnje najave palestinskog veleposlanstva u Egiptu.

Naime, palestinsko veleposlanstvo u Egiptu netom prije je objavilo da će se granični prijelaz između Gaze i Egipta ponovno otvoriti u ponedjeljak za Palestince koji se žele vratiti u Gazu.

Prijelaz Rafah glavno je usko grlo za protok ljudi i pomoći u Gazu, jer nije pod isključivom izraelskom kontrolom, javlja Al Jazeera.

Zatvoren gotovo godinu i pol

Prijelaz, koji je uglavnom bio zatvoren od svibnja 2024. godine, trebalo bi omogućiti će Palestincima koji borave u Egiptu da se vrate u Gazu, priopćilo je veleposlanstvo.

Nije rečeno bi li bio dopušten i ulazak humanitarne pomoći.

Otkad je uz američko posredovanje zaustavljen dvogodišnji rat, oko 560 tona hrane ušlo je u prosjeku dnevno u Pojas Gaze, što je još uvijek ispod potrebne razine, prema UN-ovom Svjetskom programu za hranu.

Prijelaz je zatvoren za humanitarnu pomoć nakon što su izraelske snage zauzele prijelaz sa strane Gaze, no kratko su ga otvorile početkom 2025. godine tijekom kratkoročnog primirja između dvije strane.

Dvije godine bombaridranja

Nakon dvije godine bombardiranja i blokade, potreba za hranom, lijekovima, skloništem i drugom pomoći u Gazi postala je ekstremna.

U ožujku, Izrael je pokrenuo 11-tjednu blokadu sve pomoći u Gazu, uzrokovavši smanjenje zaliha i porast cijena.

U kolovozu, agencija za praćenje globalne gladi utvrdila je da se u gradu Gazi na sjeveru enklave pojavila glad. Izrael je taj zaključak odbacio kao lažan i pristran.

Gazine zdravstvene vlasti tvrde da je više od 400 ljudi umrlo od problema povezanih s gladi.

Izrael kaže da su brojke pretjerane i da se mnoge smrti mogu pripisati drugim uzrocima.

Izrael niječe da je ograničio ulazak pomoći u enklavu.