VIDEO / Izrael ponovno raketirao glavni grad Jemena

author
Hina
|
25. ruj. 2025. 17:21
izrael napao jemensku luku hudaidu
Screenshot / X

Izraelska vojska objavila je da je u četvrtak gađala vojne ciljeve povezane s jemenskim hutistima u Sani, dan nakon što je ta skupina preuzela odgovornost za napad dronom na hotel u izraelskom crvenomorskom turističkom gradu Eilatu.

Izraelska vojska priopćila je da su među ciljevima napada sjedište glavnog stožera hutista, sigurnosna i obavještajna infrastruktura te vojni kampovi. 

„Zadali smo snažan udarac na nekoliko terorističkih ciljeva hutističke terorističke organizacije u Sani”, objavio je na platformi X izraelski ministar obrane Israel Katz.

Ovi napadi posljednji su u nizu neprijateljstava između Izraela i jemenskih hutista, započetih zbog rata u Gazi. 

Stanovnici jemenske prijestolnice Reutersu su rekli da su napadi bili usredotočeni na jug i zapad Sane, a dogodili su se u vrijeme prikazivanja ranije snimljenog govora hutističkog čelnika Abdula Malika al-Hutija

U napadu dronom lansiranom iz Jemena u srijedu je u Eilatu, na samom jugu Izraela, ozlijeđeno najmanje 20 ljudi. 

Izrael Jemen sana zionizam

