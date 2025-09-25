Screenshot / X

Izraelska vojska objavila je da je u četvrtak gađala vojne ciljeve povezane s jemenskim hutistima u Sani, dan nakon što je ta skupina preuzela odgovornost za napad dronom na hotel u izraelskom crvenomorskom turističkom gradu Eilatu.

Izraelska vojska priopćila je da su među ciljevima napada sjedište glavnog stožera hutista, sigurnosna i obavještajna infrastruktura te vojni kampovi.

„Zadali smo snažan udarac na nekoliko terorističkih ciljeva hutističke terorističke organizacije u Sani”, objavio je na platformi X izraelski ministar obrane Israel Katz.

Ovi napadi posljednji su u nizu neprijateljstava između Izraela i jemenskih hutista, započetih zbog rata u Gazi.

Stanovnici jemenske prijestolnice Reutersu su rekli da su napadi bili usredotočeni na jug i zapad Sane, a dogodili su se u vrijeme prikazivanja ranije snimljenog govora hutističkog čelnika Abdula Malika al-Hutija.

U napadu dronom lansiranom iz Jemena u srijedu je u Eilatu, na samom jugu Izraela, ozlijeđeno najmanje 20 ljudi.