Izrael pristao na prekid vatre u Gazi!

Izraelska vlada odobrila je prekid vatre i sporazum o taocima u Gazi, priopćio je ured premijera Benjamina Netanyahua rano u petak.
Izraelska vlada ratificirala je u petak primirje s palestinskom militantnom skupinom Hamas, otvarajući put obustavi neprijateljstava u Gazi unutar 24 sata i oslobađanju izraelskih talaca koji se tamo drže unutar 72 sata nakon toga.
Izraelski kabinet odobrio je sporazum rano u petak ujutro, otprilike 24 sata nakon objave sporazum koji predviđa oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike i početak postupnog povlačenja izraelskih trupa iz Gaze u okviru inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje dvogodišnjeg rata u Gazi.
"Vlada je upravo odobrila okvir za oslobađanje svih talaca - živih i preminulih", navodi se na engleskom X računu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
Izraelci i Palestinci podjednako su se radovali nakon što je objavljen sporazum, što je najveći korak do sada za okončanje dvogodišnjeg rata u kojem je ubijeno više od 67 000 Palestinaca, i povratak posljednjih talaca koje je Hamas oteo u napadima.
Hamasov prognani vođa u Gazi, Khalil Al-Hayya, rekao je da je dobio jamstva od Sjedinjenih Država i drugih posrednika da je rat završen.
Glasnogovornik izraelske vlade rekao je da će primirje stupiti na snagu u roku od 24 sata nakon što vlada odobri sporazum. Nakon tog 24-satnog razdoblja, taoci koji se drže u Gazi bit će oslobođeni u roku od 72 sata.
Vjeruje se da je dvadeset izraelskih talaca još uvijek živo u Gazi, dok se za 26 pretpostavlja da je mrtvo, a sudbina dvoje nije poznata. Hamas je naznačio da bi pronalazak tijela poginulih mogao potrajati dulje od puštanja onih koji su živi.
Nakon što sporazum stupi na snagu, kamioni s hranom i medicinskom pomoći krenut će u Gazu kako bi pomogli civilima, od kojih su se stotine tisuća sklonile u šatorima nakon što su izraelske snage uništile njihove domove i sravnile cijele gradove sa zemljom.
Ipak, mnogo toga još može poći po zlu. Čak i nakon potpisivanja sporazuma, palestinski izvor je rekao da popis stotina Palestinaca koji će biti pušteni nije finaliziran. Skupina traži slobodu za neke od najistaknutijih palestinskih osuđenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima, kao i za stotine ljudi pritvorenih tijekom izraelskog napada.
Daljnji koraci u Trumpovom planu od 20 točaka tek trebaju biti raspravljeni. To uključuje kako će se upravljati razorenim Pojasom Gaze kada borbe završe i konačnu sudbinu Hamasa, koji je do sada odbijao izraelske zahtjeve za razoružavanjem.
Netanyahu se također suočava sa skepticizmom unutar svoje vladajuće koalicije, jer se mnogi dugo protive svakom dogovoru s Hamasom. Krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je da će glasati za rušenje vlade ako se Hamas ne raspusti.
Trump je najavio da će u nedjelju otputovati u regiju kako bi eventualno prisustvovao ceremoniji potpisivanja u Egiptu, dok ga je predsjednik izraelskog Knesseta Amir Ohana pozvao da se obrati zakonodavnom tijelu, što bi bio prvi takav govor američkog predsjednika od 2008.
Sporazum je dobio podršku arapskih i zapadnih zemalja te je široko prikazan kao veliko diplomatsko postignuće Trumpa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare