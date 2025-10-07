Izraelski predsjednik: Duša nam je bila rastrgana 7. listopada, ali vjerujemo da će svjetlost pobijediti tamu

Izraelski predsjednik Isaac Herzog je obilježio drugu godišnjicu napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., nazvavši taj dan onim kada je "izraelska duša bila rastrgana".
U poruci objavljenoj na X-u, Herzog je rekao: "Iz dubine tuge crpimo snagu; iz pepela tragedije obnavljamo."
Opisao je izraelsku povijest kao povijest otpornosti, naroda "koji nikada neće odustati, nikada neće popustiti i nikada neće prestati vjerovati da će svjetlost pobijediti tamu".
Govoreći o 48 talaca koje Hamas još uvijek drži u Gazi, Herzog se zavjetovao.
"Nećemo se odmarati, nećemo šutjeti dok svih 48 talaca ne bude kod kuće."
Herzog je također osudio "plimni val" antisemitizma koji zahvaća svijet, naglašavajući da Izrael stoji uz židovske zajednice diljem svijeta.
Gledajući unaprijed, izrazio je nadu da će se "iz boli ovih godina ipak roditi novo doba suradnje i zajedničkog prosperiteta".
Zahvalio je međunarodnim partnerima i saveznicima Izraela na porukama solidarnosti povodom obljetnice, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojem je pripisao zasluge za "nevjerojatne napore" da vrati taoce kući i promiče mir na Bliskom istoku.
