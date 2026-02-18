Četiri sile osudile izraelske planove za nezakonito širenje na Zapadnoj obali

U zajedničkoj izjavi osam zemalja s muslimanskom većinom, objavljenoj ranije u utorak, navodi se da se tom odlukom prvi put od 1967. odobravaju postupci za registraciju i sređivanje vlasništva nad zemljištem na velikim dijelovima okupirane Zapadne obale. Svih osam zemalja bile su i među potpisnicima novije izjave.