Smotrich: Moramo uništiti ideju Arapske države i anulirati prokleti sporazum iz Osla

Međutim, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je spremnost na suradnju s Odborom za očuvanje mira u vezi s krizom u Gazi, nakon što je tijelo dobilo mandat i odobrenje Vijeća sigurnosti. To je najavio glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric uoči prvog sastanka tog tijela, koje je osnovao Donald Trump, a koji je zakazan za četvrtak u Washingtonu.