ministar financija

Smotrich: Moramo uništiti ideju Arapske države i anulirati prokleti sporazum iz Osla

author
N1 Info
|
19. velj. 2026. 06:20
Bezalel Smotrich
MENAHEM KAHANA / AFP / MENAHEM KAHANA / AFP

Međunarodna zajednica i dalje oštro reagira na poteze Izraela na okupiranim teritorijima – dok 85 država članica UN-a osuđuje mjere na Zapadnoj obali kao korak prema aneksiji, u Jeruzalemu se zaoštrava politička retorika, a UN najavljuje suradnju s novim Odborom za mir u vezi s Gazom.

Zapadna obala: 85 država članica UN-a osudilo Izrael – „Ne ilegalnoj aneksiji”

Osamdeset i pet država članica Ujedinjenih naroda, među kojima su Italija, Europska unija, Francuska, Kina i Saudijska Arabija, objavile su zajedničku izjavu u kojoj snažno osuđuju nedavne mjere izraelske vlade na Zapadnoj obali. U središtu kritika nalaze se planovi Jeruzalema da olakša preuzimanje kontrole nad područjima pod upravom Palestinske samouprave te registracija nove zemlje kao „državnog vlasništva”.

Potpisnice deklaracije pozvale su na trenutačno povlačenje tih odluka, ocjenjujući ih kršenjem međunarodnog prava koje ugrožava regionalnu stabilnost i izglede za trajni mir. U dokumentu se navodi da te jednostrane inicijative imaju za cilj proširiti „ilegalnu prisutnost” i promijeniti demografsku strukturu i status okupiranih teritorija, čime se ubrzava proces aneksije, piše RAI.

UN spreman surađivati s Trumpovim Odborom za mir u vezi s Gazom

Međutim, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izrazio je spremnost na suradnju s Odborom za očuvanje mira u vezi s krizom u Gazi, nakon što je tijelo dobilo mandat i odobrenje Vijeća sigurnosti. To je najavio glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric uoči prvog sastanka tog tijela, koje je osnovao Donald Trump, a koji je zakazan za četvrtak u Washingtonu.

Smotrich: „Poticat ću iseljavanje Palestinaca iz Gaze i sa Zapadne obale”

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich izazvao je nove kontroverze izjavom da će, bude li ponovno dio vlade u sljedećem mandatu, aktivno raditi na „poticanju migracije” Palestinaca iz Pojasa Gaze i sa Zapadne obale. Izjava je jučer na skupu njegove krajnje desne stranke Religijski cionizam, a prenio ju je The Times of Israel.

Riječ je o jednom od rijetkih slučajeva u kojem visoki vladin dužnosnik izričito proširuje ideju preseljenja palestinskog stanovništva i na Zapadnu obalu, koju ministar naziva biblijskim nazivima Judeja i Samarija.

Predstavljajući ciljeve buduće vlade, Smotrich je iznio plan koji uključuje formalno i praktično poništenje Sporazuma iz Osla te „put prema suverenitetu”, odnosno primjenu izraelskog zakona na okupirane teritorije, što bi u praksi značilo aneksiju.

"Ideja arapske terorističke države"

„Moramo uništiti ideju arapske terorističke države, formalno i praktično poništiti proklete sporazume iz Osla i krenuti putem suvereniteta”, rekao je Smotrich uz pljesak okupljenih.

Prema njegovim riječima, uklanjanje Palestinaca s tih teritorija nije samo opcija, nego „jedino dugoročno rješenje”.

Izjave dolaze u jeku političkih napetosti uoči izbora zakazanih za listopad. Iako sudjeluje u vladajućoj koaliciji, Smotricheva stranka prema anketama se nalazi blizu ili ispod izbornog praga.

Kritičari su prijedlog ocijenili oblikom „etničkog čišćenja” i otvorenim kršenjem međunarodnog prava i ljudskih prava. Međunarodni promatrači upozoravaju da bi takva retorika mogla dodatno destabilizirati regiju i trajno ugasiti nade u rješenje s dvije države.

Teme
Bezalel Smotrich Izrael aneksija Zapadne obale arapska država etničko čišćenje palestinaca sporazum iz Osla

