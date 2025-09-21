Uoči zasjedanja UN-a
Britanija je priznala Palestinu, evo što taj potez znači u praksi
Objava dolazi uoči zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku sljedećeg tjedna. Evo što će se promijeniti na geopolitičkom planu.
Ujedinjeno Kraljevstvo službeno je priznalo Palestinu kao državu, što predstavlja značajnu promjenu politike.
Iako je Keir Starmer signalizirao ovaj potez još u srpnju, odluka nije bila formalizirana prije službenog posjeta Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu, navodno zbog bojazni da bi mogla dominirati susretom s američkim predsjednikom.
Što se promijenilo?
UK je priznao Palestinu kao državu, čime joj priznaje sva pravna prava i obveze državnosti, piše Sky.
Potpredsjednik vlade David Lammy izjavio je da odluka neće imati neposredan učinak, ali će održati živom nadu u konačno rješenje s dvjema državama – Palestinom uz bok Izraelu.
Britanska vlada sada Zapadnu obalu i Gazu naziva „Palestinom“, a ne „okupiranim palestinskim teritorijima“, te je terminologija promijenjena na službenim stranicama vlade.
Ministarstvo vanjskih poslova također je ažuriralo kartu regije u svojim putnim savjetima, sada označenu kao „Palestina“.
Diplomatska prava
Odluka znači da će Palestina, prema stajalištu UK-a, imati puna diplomatska prava i misije.
Šefica diplomacije Yvette Cooper uputit će pismo palestinskom kolegi kako bi se dogovorio postupak uspostave punih diplomatskih odnosa.
Trenutno palestinska delegacija u Londonu nije na razini veleposlanstva, već djeluje kao „diplomatska misija“ u Hammersmithu.
Status veleposlanstva omogućio bi zaštitu i privilegije u skladu s Bečkom konvencijom o konzularnim i diplomatskim odnosima.
Trenutni međunarodni status
Palestinsku samoupravu (PA), na čelu s predsjednikom Mahmudom Abbasom, međunarodna zajednica priznaje kao predstavnika palestinskog naroda.
Ona provodi ograničenu samoupravu na dijelovima izraelski okupirane Zapadne obale, izdaje putovnice i vodi zdravstveni i obrazovni sustav.
No, trgovina, ulaganja, obrazovna i kulturna razmjena podložni su izraelskim ograničenjima, a Palestina nema vlastite zračne luke. Zapadna obala dostupna je samo preko Izraela ili izraelski kontrolirane granice s Jordanom, dok Izrael kontrolira i sav pristup Gazi.
Veći dio teritorija koji bi činio buduću palestinsku državu pod izraelskom je vojnom okupacijom već više od pola stoljeća.
Montevideo konvencija i pravni aspekt
Prema Montevideo konvenciji iz 1933., za priznanje državnosti potrebni su:
- stalno stanovništvo,
- definirani teritorij,
- učinkovita vlast i međunarodni odnosi,
- formalni diplomatski procesi (veleposlanstva, ambasadori, ugovori).
UK nije potpisnik te konvencije, no britanski pravnici upozorili su da bi priznanje moglo biti protivno međunarodnom običajnom pravu.
S druge strane, pravnici poput Philippea Sandsa KC tvrde da je Međunarodni sud pravde potvrdio pravo Palestinaca na samoodređenje, što uključuje uspostavu vlastite države.
Je li potez samo simboličan?
Kina, Indija, Rusija i brojne arapske države priznale su Palestinu desetljećima ranije, ali to je uglavnom imalo simboličnu težinu.
U slučaju Ujedinjenog Kraljevstva, priznanje bi moglo Palestinu i Izrael staviti na „jednaku razinu“, izjavio je palestinski veleposlanik u Londonu Husam Zomlot.
To bi moglo otvoriti prostor za strateška partnerstva ili konkretne poteze, poput zabrane uvoza proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranim teritorijima, istaknuo je Vincent Fean, bivši britanski generalni konzul u Jeruzalemu.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, prvi čelnik G7 koji je podržao priznanje, rekao je da bi ono trebalo biti popraćeno reformama Palestinske samouprave, što bi je stavilo u bolju poziciju za upravljanje Gazom nakon rata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare