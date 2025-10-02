Britanski premijer: Neće biti zlatne karte za naseljavanje u Britaniji, to se mora zaslužiti

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da neće postojati "zlatna karta" za trajno naseljavanje u Britaniji, najavivši planove prema kojima će izbjeglice morati "zaslužiti" pravo na dugoročni ostanak u zemlji.
Vlada planira ukinuti automatsko pravo na spajanje obitelji za one koji dobiju azil u Velikoj Britaniji te izmijeniti uvjete za dugotrajno naseljavanje. Podnošenje novih zahtjeva za postojeći program spajanja izbjegličkih obitelji obustavljeno je još u rujnu.
Premijer će o tim planovima, kao i o suradnji europskih država u rješavanju problema ilegalnih migracija, danas razgovarati na sastanku Europske političke zajednice (EPC).
"Naseljavanje se mora zaslužiti doprinosom našoj zemlji, a ne plaćanjem krijumčaru ljudi da vas preveze čamcem preko La Manchea", rekao je Starmer.
Uskoro stižu o potpune reforme
Dodao je kako će Velika Britanija i dalje prihvaćati "prave izbjeglice koje bježe od progona", ali i da mora djelovati protiv "faktora privlačenja" koji potiču ilegalne prelaske malim čamcima. "Neće postojati zlatna karta za naseljavanje u Britaniji, ljudi će to morati zaslužiti", poručio je.
Starmer će na sastanku EPC-a također najaviti novo partnerstvo usmjereno na rješavanje uzroka migracija u zemljama zapadnog Balkana, u suradnji s danskom premijerkom Mette Frederiksen. Plan, za koji će biti osigurano do tri milijuna funti, uključivat će poticanje ljudi da ostanu u regiji i ondje pronađu zaposlenje.
Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood najavit će potpune reforme kasnije ove jeseni, prema kojima će izbjeglice imati duži i zahtjevniji put do trajnog boravka, koji će zamijeniti dosadašnjih pet godina.
"Ovo bi moglo dovesti do još više krijumčarenja"
Migranti će morati biti zaposleni, a ne primatelji socijalne pomoći, morat će imati visok stupanj znanja engleskog jezika te čistu kaznenu evidenciju. Također će do određene razine morati uplaćivati u sustav nacionalnog osiguranja i doprinositi društvu, primjerice radom u lokalnoj zajednici.
Organizacija Vijeće za izbjeglice upozorila je da bi zabrana spajanja obitelji mogla potaknuti još više ljudi da se Britanije pokušaju domoći krijumčarskim rutama, istaknuvši kako vize za spajanje obitelji u velikoj mjeri koriste žene i djeca.
"Prethodna vlada bezuspješno je pokušala obeshrabriti ljude da kreću na opasna putovanja smanjivanjem prava izbjeglicama nakon dolaska u zemlju, ograničavajući spajanje obitelji i mogućnost naseljenja", rekao je Jon Featonby, glavni analitičar pri Vijeću za izbjeglice. Broj migranata koji su u 2025. došli malim čamcima premašio je 34.000, što je rekordan broj za ovo doba godine. Podaci o prelascima preko La Manchea bilježe se od 2018.
