Britanski premijer: Neće biti zlatne karte za naseljavanje u Britaniji, to se mora zaslužiti

"Prethodna vlada bezuspješno je pokušala obeshrabriti ljude da kreću na opasna putovanja smanjivanjem prava izbjeglicama nakon dolaska u zemlju, ograničavajući spajanje obitelji i mogućnost naseljenja", rekao je Jon Featonby, glavni analitičar pri Vijeću za izbjeglice. Broj migranata koji su u 2025. došli malim čamcima premašio je 34.000, što je rekordan broj za ovo doba godine. Podaci o prelascima preko La Manchea bilježe se od 2018.