Trump: Čekaju nas dva nevjerojatna dana

Jonathan Karl, dopisnik ABC Newsa u Washingtonu, objavio je na X-u kako je razgovarao američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump mu je rekao kako ne razmišlja o produljenju primirja (koje istječe u idući utorak), ocijenivši da za to neće biti potrebe. Najavio je da slijede uzbudljivi događaji. "Mislim da nas čekaju dva nevjerojatna dana", rekao je. "U to sam uistinu uvjeren."

Na pitanje hoće li rat završiti sporazumom ili jednostavnom objavom o uništenju neprijateljskih vojnih kapaciteta, Trump je odgovorio kako su moguća oba ishoda. "Moglo bi završiti i na jedan i na drugi način, no smatram da je dogovor bolja opcija jer im omogućuje obnovu", pojasnio je. "Oni sada doista imaju drukčiji režim. U svakom slučaju, uklonili smo radikale. Više ih nema", dodao je.

Usto je iznio i tvrdnju o vlastitoj ulozi u globalnoj politici. "Da ja nisam predsjednik, svijet bi se raspao u komadiće", zaključio je Trump, prenosi Index.

Trump: Rat s Iranom je blizu kraja

Trump je za Fox News izjavio da je rat s Iranom "vrlo blizu kraja", čime je ponovio slične tvrdnje koje je iznosio posljednjih tjedana. U najavi intervjua za Fox Business, koji bi trebao biti emitiran ove srijede, američki predsjednik ustvrdio je i da Teheran "očajnički" želi postići dogovor. "Mislim da je blizu kraja. Da, mislim, smatram da je vrlo blizu kraja", rekao je Trump za Fox.

Zatim je dodao: "Znate, da se sada povučem, trebalo bi im 20 godina da obnove zemlju. A mi još nismo gotovi. No vidjet ćemo što će se dogoditi. Mislim da očajnički žele postići dogovor."

Trump je također nagovijestio da bi se američko-iranski pregovori mogli nastaviti, rekavši za New York Post kako bi se "nešto moglo dogoditi u sljedeća dva dana". Prvi krug pregovora, održan proteklog vikenda u Pakistanu, završen je bez rješenja.

U međuvremenu je potpredsjednik JD Vance jučer na događaju na Sveučilištu Georgia izjavio da Trump želi postići "veliki dogovor" s Teheranom. Američki potpredsjednik također je rekao kako ima "jako dobar osjećaj u vezi s našom trenutnom pozicijom".