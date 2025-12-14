Oglas

OZLIJEĐENO 29 LJUDI

Jedan izraelski državljanin među 11 poginulih u Australiji

N1 Info
14. pro. 2025. 15:50
Australija
AAP/Jeremy Piper /via REUTERS

Jedan izraelski državljanin među poginulima, kaže ministarstvo vanjskih poslova

Prema izraelskom ministarstvu vanjskih poslova, jedan od građana te zemlje je među poginulima u terorističkoj pucnjavi u Sydneyu.

Proslava Hanuke održavala se kada su dvojica naoružanih osoba počela pucati na ljude na plaži Bondi.

To se događa nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da je pucnjava bila "hladnokrvno ubojstvo" i da se antisemitizam "širi kada vođe šute".

Netanyahu također kaže da je upozorio australskog premijera Anthonyja Albanesea na antisemitizam, prenosi Sky.

Plakat opisao događaj kao 'Hanuka uz more'

Proslava Hanuke na plaži Bondi na plakatu je predstavljena kao 'Hanuka uz more' organizatora Chabada iz Bondija.

lcimg-a10096da-777d-4bd3-8281-3922c371a518
Chabad of Bondi

Kao što smo izvještavali, pucnjava na događaju proglašena je terorističkim incidentom, u kojem je ubijeno 11, a ozlijeđeno 29 ljudi.

Oba osumnjičena napadača u terorističkom napadu u Bondi Beachu su fotografirana.

Jedan od njih navodno je 24-godišnji Naveed Akram. U njegovoj vozačkoj dozvoli piše da živi u Bonnyriggu, predgrađu Sydneya.

Teme
antisemitizam pucnjava u australiji židovi

