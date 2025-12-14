Jedan izraelski državljanin među 11 poginulih u Australiji

Jedan izraelski državljanin među poginulima, kaže ministarstvo vanjskih poslova
Prema izraelskom ministarstvu vanjskih poslova, jedan od građana te zemlje je među poginulima u terorističkoj pucnjavi u Sydneyu.
Proslava Hanuke održavala se kada su dvojica naoružanih osoba počela pucati na ljude na plaži Bondi.
To se događa nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da je pucnjava bila "hladnokrvno ubojstvo" i da se antisemitizam "širi kada vođe šute".
Netanyahu također kaže da je upozorio australskog premijera Anthonyja Albanesea na antisemitizam, prenosi Sky.
Plakat opisao događaj kao 'Hanuka uz more'
Proslava Hanuke na plaži Bondi na plakatu je predstavljena kao 'Hanuka uz more' organizatora Chabada iz Bondija.
Kao što smo izvještavali, pucnjava na događaju proglašena je terorističkim incidentom, u kojem je ubijeno 11, a ozlijeđeno 29 ljudi.
#UPDATE A senior law enforcement official has confirmed that one of the gunmen was Narveed Akram from Bonnyrigg in Sydney's south-west.— Conflict Radar (@Conflict_Radar) December 14, 2025
He's home in Bonnyrigg is currently being raided by police https://t.co/Z4dd8O1nzw pic.twitter.com/XW2rAMBlIP
Oba osumnjičena napadača u terorističkom napadu u Bondi Beachu su fotografirana.
Jedan od njih navodno je 24-godišnji Naveed Akram. U njegovoj vozačkoj dozvoli piše da živi u Bonnyriggu, predgrađu Sydneya.
