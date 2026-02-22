Novo istraživanje: Evo što o zabrani prodaje alkohola poslije 20 sati misle građani

Istraživanje HRejting od 16. do 18 veljače za HRT provela je agencija Promocija plus na uzorku od 1000 ispitanika. Maksimalna pogreška je +/-3 cijela 53 posto, a razina pouzdanosti - 95%.
Provedeno istraživanje tiče se zabrane prodaje alkohola poslije 20 sati. Naime, Vlada priprema zakonski prijedlog prema kojem bi se na svim prodajnim mjestima, osim u ugostiteljskim objektima i restoranima, zabranila prodaja alkoholnih pića poslije 20 sati, piše HRT.
S tim se prijedlogom slaže ili uglavnom slaže više od 55 posto ispitanih, a njih gotovo 40 posto uglavnom se ili nikako ne slaže. Pet posto ne zna ili ne želi odgovoriti.
Što ispitani smatraju glavnim razlogom za donošenje takvog rješenja?
Njih gotovo pola - više od 45 posto - misli da je cilj smanjiti ovisnost mladih i njihova noćna opijanja. Da je glavni razlog uvođenje reda u turistička središta ljeti- smatra 17 i pol posto ispitanih. Da je namjera smanjiti opijanje turista na otvorenom - misli gotovo 12 posto anketiranih, a da je razlog - pomoć ugostiteljima da povećaju promet - smatra njih malo više od 10 posto.
Misle li ispitani da će taj prijedlog ugroziti hrvatski turizam?
Njih 13 posto smatra da hoće, i to znatno. 24 posto smatra da će ga ugroziti, ali ne pretjerano. Otprilike jednako toliko ispitanika misli da neće - te da će imati pozitivan učinak na turizam jer će se uvesti red na ulice i trgove, a čak 32 i pol posto ispitanih u istraživanju smatra da to neće imati nikakav učinak na turizam.
