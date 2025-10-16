Oglas

načelnik glavnog stožera

Jemen potvrdio smrt zapovjednika vojnih snaga i poručio: "Bit ćete kažnjeni za zločine koje ste počinili"

Hina
16. lis. 2025. 15:53
Yemeni soldiers stand guard at a military camp near the frontline with Houthis, in Marib, Yemen, November 6, 2024. To match Special Report YEMEN-HOUTHIS/POVERTY
REUTERS/Amr Alfiky

Jemenski hutisti u četvrtak su objavili da je tijekom „ispunjavanja dužnosti” ubijen njihov načelnik glavnog stožera oružanih snaga Muhamad Abd Al-Karim-al-Gamari, jedan od najistaknutijih vojnih dužnosnika tog proiranskog pokreta.

Ne optužujući izravno Izrael za ubojstvo, hutisti su objavili samo da sukob s tom državom nije gotov te da će ona „biti kažnjena za zločine koje je počinila”. 

Izrael je u kolovozu u zračnom napadu na jemensku prijestolnicu Sanu gađao glavni stožer, ministra obrane i druge visoke dužnosnike. U napadima su ubijeni premijer vlade Jemena i nekoliko ostalih ministara. 

Izrael je tada objavio da su meta bili Muhamad Abd Al-Karim-al-Gamari, ministar obrane i drugi dužnosnici te da će potvrditi rezultate napada. Gamari je bio član hutističkog „ureda za džihad”, zaduženog za nadzor vojnih operacija predvođenog Abdulom Malikom al-Hutijem, bratom ubijenog osnivača tog pokreta.

Izraelski ministar obrane Israel Katz u četvrtak je objavio da je Gamari bio meta izraelskog napada. „Učinit ćemo isto i protiv bilo kakve prijetnje u budućnosti”, dodao je. 

Hutisti su vršili raketne napade na Izrael, poručujući da je to čin solidarnosti s Palestincima u Gazi. Većina tih raketa je oborena, a Izrael je odgovorio napadima na dijelove Jemena pod kontrolom hutista. 

Jemenski pokret ciljao je i na brodove u Crvenom moru, pokušavajući poremetiti trgovačke rute kako bi time zaustavio ofenzivu u Gazi. Malik al-Huti prošli je tjedan najavio da će skupina nastaviti napade na Izrael ako neće poštivati dogovor o primirju u palestinskoj enklavi, prenosi Reuters.

Teme
Crveno more Izrael Izrael i Hutisti Jemen Zračni napadi hutisti

