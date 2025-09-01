Tisuće na sprovodu jemenskog premijera ubijenog u izraelskom udaru. Najavljuje se osveta

Tisuće ljudi okupile su se u ponedjeljak na pogrebu u najvećoj džamiji u jemenskoj prijestolnici Sani za 12 visokih državnih dužnosnika , uključujući premijera, Ahmada Ghaleba al-Rahwija, koji su poginuli u izraelskom napadu.
Napad prošlog četvrtka, prvi u kojem su ubijeni najviši dužnosnici, pogodio je veliki broj ljudi okupljenih kako bi pratili unaprijed snimljeni govor vođe Huta Abdul Malika al-Hutija i ostavio većinu članova kabineta mrtvima.
Mohammed Miftah, sada de facto čelnik vlade u Sani, obećao je osvetu, ali i unutarnji sigurnosni obračun sa špijunima, prenosi Reuters.
„Suočeni smo s najjačim obavještajnim carstvom na svijetu, onim koje je ciljalo vladu – cijelim cionističkim entitetom (koji čine) američka administracija, cionistički entitet, cionistički Arapi i špijuni unutar Jemena”, rekao je Miftah okupljenima u džamiji Al Saleh.
Miftah je u subotu postao privremeni čelnik jemenske vlade nakon pogibije premijera Ahmada Ghaleba al-Rahwija u izraelskom napadu. Miftah mu je ranije bio zamjenik.
U nedjelju je upad u urede Ujedinjenih naroda u Sani rezultirao pritvaranjem najmanje 11 djelatnika UN-a, priopćila je ta organizacija. Huti nisu naveli razlog upada, no u prošlosti su pritvarali brojne jemenske zaposlenike UN-a i drugih humanitarnih agencija pod sumnjom za špijunažu.
Izrael je u petak priopćio da je njegov zračni napad bio usmjeren na načelnika stožera Huta, ministra obrane i druge visoke dužnosnike te da još provjerava rezultate. Sudbina moćnog ministra obrane Mohameda al-Atifija, koji vodi Brigadu raketnih postrojbi, ostaje nepoznata jer se od napada nije pojavljivao u javnosti.
Trn u oku Izraela
Abdul Malik al-Huti, koji je ostao živ, posljednjih je godina izrastao u jednog od najistaknutijih iranskih arapskih saveznika i trajni problem za Izrael nakon što je oslabilo mnoge svoje neprijatelje u regiji, uključujući libanonski Hezbollah.
Otkako je u listopadu 2023. započeo izraelski genocid u Gazi, Huti su napadali brodove u Crvenom moru, kao čin solidarnosti s Palestincima. Ti napadi izazvali su američke i izraelske udare. U svibnju je predsjednik Donald Trump izjavio da će SAD prekinuti bombardiranje Huta nakon kratke kampanje, tvrdeći da se skupina složila prestati s prekidima važnih brodskih ruta na Bliskom istoku.
No Huti, kao jedan od rijetkih preostalih saveznika Irana otkako se rat u Gazi proširio Bliskim istokom, obećali su nastaviti napadati Izrael i brodove povezane s Izraelom.
U ponedjeljak su objavili da su ispalili projektil prema izraelskom tankeru Scarlet Ray pod liberijskom zastavom, u blizini saudijskog Crvenomorskog lučkog grada Yanbua.
