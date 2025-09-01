Tisuće na sprovodu jemenskog premijera ubijenog u izraelskom udaru. Najavljuje se osveta

Otkako je u listopadu 2023. započeo izraelski genocid u Gazi, Huti su napadali brodove u Crvenom moru, kao čin solidarnosti s Palestincima. Ti napadi izazvali su američke i izraelske udare. U svibnju je predsjednik Donald Trump izjavio da će SAD prekinuti bombardiranje Huta nakon kratke kampanje, tvrdeći da se skupina složila prestati s prekidima važnih brodskih ruta na Bliskom istoku.