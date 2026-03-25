Još jedna luka na Baltičkom moru u plamenu, zasuta je dronovima

Ranije, 22. ožujka, zaseban napad dronovima u Lenjingradskoj regiji izazvao je požar u luci Primorsk nakon što je oštećen spremnik goriva, rekao je Drozdenko, dodajući da je osoblje evakuirano. Primorsk je najveća ruska luka za utovar nafte na Baltičkom moru i završna točka Baltičkog naftovodnog sustava, što je čini ključnim čvorištem za energetski izvoz zemlje.