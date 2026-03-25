Još jedna luka na Baltičkom moru u plamenu, zasuta je dronovima

Ruska Lenjingradska oblast tijekom noći 25. ožujka bila je izložena velikom ukrajinskom napadu dronovima, pri čemu je nanesena velika šteta energetskom terminalu u lučkom gradu Ust-Luga, potvrdila je ukrajinska vojska.
Regionalne vlasti tvrde da su sustavi protuzračne obrane srušili 56 dronova iznad regije, u sklopu šireg masovnog ukrajinskog napada dronovima na ruski teritorij, dok je rusko ministarstvo obrane izvijestilo da je oboreno 389 ukrajinskih dronova iznad 13 ruskih regija, kao i okupiranog Krima, javlja Kyiv Independent.
Ranije ujutro guverner Lenjingradske oblasti Aleksandr Drozdenko izvijestio je o požaru na terminalu, dok je neimenovani izvor rekao Reutersu da je lučko područje brzo zatvoreno te da je nekoliko spremnika za naftu zahvaćeno vatrom.
Hitne službe radile su na gašenju požara u luci, rekao je Drozdenko, dodajući da preliminarni izvještaji ukazuju na to da nema žrtava.
Kasnije su ukrajinske Snage za specijalne operacije izvijestile o uspješnom napadu na postrojenja Novateka, drugog najvećeg ruskog proizvođača ukapljenog prirodnog plina (LNG), u toj luci.
„Novatekov kompleks za frakcioniranje i pretovar u luci Ust-Luga, kapaciteta gotovo sedam milijuna tona godišnje, prerađuje stabilni plinski kondenzat u razne naftne derivate koje Rusija izvozi morem, uključujući i putem tzv. flote u sjeni“, navodi se u priopćenju specijalnih snaga.
Napad, izveden gotovo 900 kilometara od sjeverne granice Ukrajine, bio je zajednička operacija specijalnih snaga, Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), vojne obavještajne agencije (HUR), Granične službe i vanjske obavještajne agencije.
Prema ukrajinskim Snagama bespilotnih sustava, u napadu su sudjelovali i 1. centar bespilotnih sustava te 413. pukovnija bespilotnih sustava.
The Kyiv Independent ne može odmah potvrditi tvrdnje o šteti na postrojenju.
Napad je također poremetio zračni promet, pri čemu je zračna luka Pulkovo u Sankt-Peterburgu privremeno obustavila rad.
Ust-Luga jedna je od najvećih ruskih luka na Baltičkom moru i važan čvor za izvoz sirove nafte i naftnih derivata. Smještena zapadno od Sankt-Peterburga u Lenjingradskoj oblasti, daleko od ukrajinske granice, luka ima važnu ulogu u ostvarivanju prihoda za državni proračun.
Ranije, 22. ožujka, zaseban napad dronovima u Lenjingradskoj regiji izazvao je požar u luci Primorsk nakon što je oštećen spremnik goriva, rekao je Drozdenko, dodajući da je osoblje evakuirano. Primorsk je najveća ruska luka za utovar nafte na Baltičkom moru i završna točka Baltičkog naftovodnog sustava, što je čini ključnim čvorištem za energetski izvoz zemlje.
Kijev se zasad nije oglasio o napadima.
