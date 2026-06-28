Južna Philadelphia poprište je najzanimljivijeg rivalstva u Americi, a riječ je o - sendviču

Vrlo jednostavno jelo, philly cheesesteak ili sendvič s govedinom i sirom, izaziva veliko rivalstvo u Južnoj Philadelphiji. Dva lokala desetljećima vode borbu za titulu najboljeg, a mišljenja su podijeljena. Naši reporteri posjetili su oba mjesta i pokušali odgovoriti na pitanje – tko priprema bolji philly cheesesteak?

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