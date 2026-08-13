Američki ministar poručuje da SAD može trajno održavati pomorsku blokadu Irana

Trump je u srijedu izjavio da Sjedinjene Države kontroliraju Hormuški tjesnac. "SAD ima potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. MISLIM DA ĆEMO JE ZADRŽATI! Našu pomorsku blokadu svi nazivaju 'ČELIČNIM ZIDOM' i Iran tu ne može učiniti baš ništa", napisao je na svojoj platformi Truth Social.