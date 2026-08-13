"IMAMO DOVOLJNO BRODOVA"
Američki ministar poručuje da SAD može trajno održavati pomorsku blokadu Irana
Američka vojska ima dovoljno snaga za neograničeno dugu pomorsku blokadu Irana, izjavio je u četvrtak američki ministar obrane Pete Hegseth, dodajući da se brodovi po potrebi mogu rotirati.
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Hegsethove riječi sugeriraju da savjetuje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da američka vojska može nastaviti vršiti gospodarski pritisak na Iran onoliko dugo koliko je potrebno kako bi pomogla do sada neuspješnim pregovorima o okončanju sukoba započetog u veljači.
"Američka ratna mornarica može neograničeno dugo održavati takvu blokadu jer ćemo rotirati brodove, kao što smo i do sada, i nastavit ćemo to činiti", rekao je Hegseth novinarima.
Govorio je u Panami nakon što se obratio posadi na USS Gridleyu, razaraču s vođenim projektilima koji je prethodno bio raspoređen na Bliskom istoku
Trump je u srijedu izjavio da Sjedinjene Države kontroliraju Hormuški tjesnac. "SAD ima potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. MISLIM DA ĆEMO JE ZADRŽATI! Našu pomorsku blokadu svi nazivaju 'ČELIČNIM ZIDOM' i Iran tu ne može učiniti baš ništa", napisao je na svojoj platformi Truth Social.
Nakon početka rata, koji je započeo američko-izraelskim zračnim napadima na Iran 28. veljače, Teheran je praktički zatvorio tjesnac kroz koji se do tada prevozila petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.
Američki napadi nisu oslabili iransku kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Iran uzvraća raketama i dronovima na saveznike Washingtona u regiji, te napada trgovačke brodove koji prolaze kroz tjesnac bez njegova dopuštenja.
SAD je uveo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka, obećavajući da će štititi slobodu plovidbe za brodove koji putuju prema neiranskim lukama i iz njih.
Washington je od početka rata poslao na desetke tisuća vojnika na Bliski istok, uključujući više od 20 ratnih brodova.
Od početka blokade, američka vojska preusmjerila je više od 55 trgovačkih brodova koji su pokušali probiti blokadu, pri čemu je onesposobila tri broda, a na dva se ukrcala.
Ranije ovog tjedna, helikopter američke ratne mornarice MH-60 ispalio je dva projektila Hellfire u strojarnicu broda pod panamskom zastavom nakon što je ignorirao upozorenja američkih snaga, priopćila je vojska.
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