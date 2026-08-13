Oglas

ZLODRINA POLJANA

VIDEO / Vatrogasci gase požar vozila u Splitu. Pogledajte snimku požara

author
N1info
|
13. kol. 2026. 20:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
pozar split
Screenshot: Facebook/Za naše bolje Plokite

Na Zlodrinoj poljani u Splitu izbio je požar na vozilu, a splitski vatrogasci trenutno rade na njegovu gašenju.

Oglas

Na Zlodrinoj poljani u Splitu došlo je do požara vozila, a vatrogasci su odmah izašli na teren i započeli intervenciju, piše Dalmacija danas.

U gašenju sudjeluje Javna vatrogasna postrojba Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Na mjesto događaja upućeno je i jedno vozilo Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s tri vatrogasca.

Vatrogasci su pristupili gašenju kako bi spriječili širenje požara.

Trenutačno nema informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba niti o uzroku požara. Više pojedinosti bit će poznato nakon završetka intervencije i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
gašenje požara požar split požar vozila split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ