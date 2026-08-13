ZLODRINA POLJANA
VIDEO / Vatrogasci gase požar vozila u Splitu. Pogledajte snimku požara
Na Zlodrinoj poljani u Splitu izbio je požar na vozilu, a splitski vatrogasci trenutno rade na njegovu gašenju.
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Na Zlodrinoj poljani u Splitu došlo je do požara vozila, a vatrogasci su odmah izašli na teren i započeli intervenciju, piše Dalmacija danas.
U gašenju sudjeluje Javna vatrogasna postrojba Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Na mjesto događaja upućeno je i jedno vozilo Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s tri vatrogasca.
Vatrogasci su pristupili gašenju kako bi spriječili širenje požara.
Trenutačno nema informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba niti o uzroku požara. Više pojedinosti bit će poznato nakon završetka intervencije i utvrđivanja svih okolnosti događaja.
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