SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA
SDP poziva oporbu da se ujedini: Pokreću izglasavanje nepovjerenja Plenkoviću
Predsjedništvo SDP-a odlučilo je pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću zbog slučaja nezakonito odloženog otpada u Gospiću, za koji u stranci tvrde da nije izolirani incident, nego posljedica dugogodišnjeg urušavanja sustava zaštite okoliša
Odluka je donesena u četvrtak na sjednici Predsjedništva SDP-a, a Klub zastupnika stranke zadužen je za pokretanje postupka i prikupljanje potpisa najmanje jedne petine saborskih zastupnika. SDP je pozvao sve oporbene klubove, kao i pojedinačne zastupnike, da supotpišu prijedlog.
U SDP-u smatraju da eventualna smjena resorne ministrice ne bi bila dovoljna te političku odgovornost vide prije svega na predsjedniku Vlade.
"Godinama su se donosile odluke i zakoni kojima se sustav zaštite okoliša slabio, dok su nadležne institucije dopuštale da se problemi gomilaju i da građani na kraju plaćaju njihove posljedice", navodi SDP u priopćenju.
Traže hitnu sanaciju u Gospiću
Uz političku odgovornost, SDP od Vlade traži da bez odgode pokrene sanaciju lokacije s nezakonito odloženim otpadom u Gospiću.
Prema njihovu prijedlogu, sanaciju bi kroz žurne postupke trebala provesti stručna treća osoba, na trošak onečišćivača, dok bi država unaprijed osigurala potreban novac.
SDP traži da se odmah postavi vodonepropusni pokrov, izradi program sanacije te osnuje stručno povjerenstvo u kojem bi, uz ostale, bili neovisni znanstvenici, predstavnici lokalne zajednice i građanskih inicijativa.
Poseban naglasak stavljaju na moguće posljedice onečišćenja za zdravlje stanovnika. Traže procjenu njegova utjecaja na zdravlje ljudi, kao i ispitivanje privatnih zdenaca i poljoprivrednog zemljišta.
Predlažu i uspostavljanje jedinstvene mreže za praćenje podzemnih voda i tla, uz javnu objavu svih podataka o mjernim mjestima, korištenim metodama i rezultatima analiza.
Na sjednici u Gospiću tražit će inspekcijska rješenja
SDP će na sjednici saborskog Odbora koja se održava u Gospiću zatražiti uvid u sva inspekcijska rješenja povezana sa slučajem, kao i u akt kojim je, kako navode, navodno bio ograničen pristup lokaciji.
Predsjedništvo stranke odlučilo je uspostaviti i stalni politički i stručni nadzor nad cijelim slučajem.
On bi trebao obuhvatiti više područja – od same sanacije, utjecaja na zdravlje ljudi i stanje vode do kaznenog i istražnog dijela slučaja, europskih postupaka i korištenja europskog novca.
SDP najavljuje da će u sklopu tog rada pratiti i slučajeve Sovjaka i Biljana Donjih te razmatrati potrebne izmjene zakona i suradnju s građanima.
SDP i Možemo! pripremaju zajednički dokument
Predsjednik SDP-a dobio je zadatak s Klubom zastupnika Možemo! usuglasiti zajednički dokument kojim bi se definirali rokovi za sanaciju te uvela mjesečna provjera njihova ispunjavanja.
"Gospić ne smije postati još jedna zaboravljena afera. Privatni interes ne smije zadržati dobit, dok građani plaćaju sanaciju i snose posljedice", poručili su iz SDP-a.
Stranka zato, uz hitnu sanaciju i mjere zaštite stanovništva, zahtijeva političku odgovornost Vlade, a prvi korak bit će pokušaj prikupljanja dovoljnog broja potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja Andreju Plenkoviću.
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