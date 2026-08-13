FOTO, VIDEO / Vatrena stihija u Lokvi Rogoznici kod Omiša: Bura rasplamsava požar, naređena evakuacija, zatvorena Magistrala

N1/Vatrogasci 193

Zbog požara u mjestu Lokva Rogoznica, uz Magistralu, cesta je zatvorena za sav promet na dionici od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske, izvjestili su iz splitske policije

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Požar se rasplamsao u predjelu Pape, a situaciju gasiteljima otežava bura koja rasplamsava vatru. U tijeku je evakuacija.

Požar se uvukao i među kuće. Očekuje se dolazak glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.

Od vatrogasaca na terenu doznajemo da situacija nije dobra jer se požar brzo širi nošen vjetrom.

Na terenu su sve vatrogasne postrojbe od Kaštela do Makarske, policija i civilna zaštita. Stižu i vatrogasci iz Zadra.

Grad Omiš objavio je da će evakuirani biti smješteni u Gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak.

N1/Snimio čitatelj

N1/Snimio čitatelj

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