Oglas

DALMACIJA GORI

FOTO, VIDEO / Vatrena stihija u Lokvi Rogoznici kod Omiša: Bura rasplamsava požar, naređena evakuacija, zatvorena Magistrala

author author
Vesela Šegvić Kordić , Helena Puljiz
|
13. kol. 2026. 21:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
N1
N1/Vatrogasci 193

Zbog požara u mjestu Lokva Rogoznica, uz Magistralu, cesta je zatvorena za sav promet na dionici od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske, izvjestili su iz splitske policije

Oglas

Požar se rasplamsao u predjelu Pape, a situaciju gasiteljima otežava bura koja rasplamsava vatru. U tijeku je evakuacija.

Požar se uvukao i među kuće. Očekuje se dolazak glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.

Od vatrogasaca na terenu doznajemo da situacija nije dobra jer se požar brzo širi nošen vjetrom.

Na terenu su sve vatrogasne postrojbe od Kaštela do Makarske, policija i civilna zaštita. Stižu i vatrogasci iz Zadra.

Grad Omiš objavio je da će evakuirani biti smješteni u Gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak.

N1
N1/Snimio čitatelj
N1
N1/Snimio čitatelj
N1
N1

Pročitajte još

Teme
lokva rogoznica požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ