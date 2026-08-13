Oglas

VATRENI BRAČ

FOTO, VIDEO / Spašene kuće u Pučišćima: Turisti se vraćaju, ali vatrogasce brine jačanje bure

author
Hina
|
13. kol. 2026. 17:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Screenshot JVP Supetar
Screenshot JVP Supetar

Požar koji je u četvrtak tijekom noći izbio iznad Pučišća na Braču još je aktivan, evakuirano je oko 50 većinom turista, a tijekom iduće noći očekuje se bura koja bi mogla rasplamsavati vatrenu stihiju koja je do sada opožarila 250 hektara pretežito šume, izvijestili su iz DVD-a Supetar

Oglas

"Vatreni plamen bio je zaprijetio kućama u Pučišćima te je iz apartmana ugroženih kuća evakuirano oko 50 pretežito turista koji se vraćaju u te kuće nakon što su one obranjene od naleta požara," rekli su Hini u DVD-u Supetar u četvrtak poslijepodne.


Na terenu je, kako su kazali u supetarskom DVD-u, angažirano 120 vatrogasaca s 34 vatrogasna vozila među kojim je 46 vatrogasca s 13 vozila koji su s kopna stigli u pomoć gasiteljima na  Braču.

Screeshot JVP Supetar
Screeshot JVP Supetar


Vatrogasci  očekuju iduće noći pojačanu buru koja bi mogla razbuktati vatreni plamen te će na požarištu cijelu noć boraviti gasitelji.


Trenutačno iz zraka gasiteljima pomažu dva kanadera. Tijekom dana bila su angažirana četiri kanadera i dva zračna traktora na gašenju ovog požara na Braču.

Pročitajte još

Teme
požar požar brač požar pučišća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ