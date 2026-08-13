POLITIČKA KRIZA ZBOG OTPADA
Analitičar: Oporba neće srušiti Vladu, Plenkovićev istup bio je jako loš, a krizom bi morao upravljati netko od HDZ-ovih teškaša
Kriza zbog sumnjivog, dobrim dijelom opasnog i ilegalno odloženog otpada u Lici, a čini se i šire, postaje sve veći problem za Vladu, smatra politički komentator i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić.
Po njemu, dobra stvar u toj krizi, a možda i ekološkoj katastrofi je što teme zaštite okoliša prvi puta bivaju razlog ozbiljnog političkog previranja u Hrvatskoj.
"Do sada su razlozima takvih previranja bile ili ideološke podjele ili korupcijske afere, iako ovdje dijelom imamo i to. Još je najmanji problem činjenica da se nešto dogodilo mimo znanja Vlade. Puno veći problem za Vladu je ono što građani od nje očekuju da učini nakon što se saznalo za problem u Lici. Vidimo da to ide sporo i da ne postoji povjerenje javnosti u institucije koje bi trebale baviti se nadzorom i sanacijom. To je najveći izazov za Vladu", ističe Trogrlić.
Može li oporba skupiti većinu?
Proteklih su dana s mnogih oporbenih adresa stizale inicijative za pokretanjem izglasavanja nepovjerenja Vladi, a predsjednik Republike Zoran Milanović navodno razmatra mogućnost sazivanja izvanredne sjednice Sabora za što ima ovlast.
Za samo izglasavanje odluke o nepovjerenju Vladi dovoljna je obična, natpolovična većina od ukupnog broja zastupnika u Saboru, odnosno njih 76. Parlamentarna većina predvođena HDZ-om trenutno broji 78 zastupnika uz možda još dvoje, troje koji bi stali uz nju. Oporba, ako nastupi zajednički, matematički bi trebala pridobiti četvero zastupnika s većinske strane (Sabor trenutno ima 150, a ne 151 zastupnika, nap.a.) s tim da okupi i sve "neutralne".
"Novi izbori ne bi ubrzali sanaciju"
Trogrlić smatra razumljivim što oporba koristi priliku za pokušaj rušenja Vlade, ali ne vidi da ima puno prostora za to.
"Tomu je naprosto tako jer većina ne želi ići na izbore, pogotovo ne Domovinski pokret koji ima rekordno nizak rejting da bi izlazio na izbore. Osim toga, građane trenutno možda i ne zanima rušenje vlasti koliko sanacija problema u Lici. A eventualni novi izbori ne bi pridonijeli kratkoročnom rješenju ove akutne situacije i ne bi pomogli da se sanacija dogodi brže", kaže.
No Trogrlić ne vidi ni razloga za spokoj u Vladi.
"Ako Vlada narednih dana ne reagira kako treba, kriza s otpadom mogla bi je jako uzdrmati. Svih ovih godina ona nije pokazala da zna na pravi način nositi se s kroničnim problemima u gospodarenju otpadom, iako po zakonu ključnu odgovornost u tome imaju lokalne i regionalne vlasti. Možda je ovo prijelomni trenutak jer je problem otpada i zaštite okoliša postao i politički."
"Plenković iziritirao javnost, a oporbu nije neutralizirao"
Za ovotjedni nastup premijera Andreja Plenkovića na konferenciji za novinare, po mnogima njegov najarogantniji do sada, Trogrlić kaže da je jako loše odrađen.
"On je tamo vodio računa o oporbi i svojoj političkoj poziciji, a ne o građanima koji s razlogom osjećaju nesigurnost i određeni bijes. On se na toj pressici nije obraćao njima, nego svojim političkim protivnicima. U trenutku kada nemamo glavnog državnog inspektora, a Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša nisu u stanju komunikacijski odgovoriti na tu krizu, premijer je kao najdogovornija osoba dužan dati punu informaciju i umiriti javnost, ali ne na način da kaže kako je to nešto bezveze. Tim nastupom Plenković je dodatno iziritirao javnost, a oporbu nije neutralizirao, nego joj je dodatno puhao u jedra."
Potreban krizni stožer i glavni koordinator
Zbog svega toga, smatra Trogrlić, Vlada mora dramatično promijeniti komunikaciju prema javnosti u ovoj situaciji.
"Ovo je jedna od najvećih komunikacijskih kriza u kojoj se našla Plenkovićeva vlada, donekle na razini s onom iz vremena slučaja Agrokor. Ta kriza nadilazi i Gospić i Liku jer sada svatko do nas postavlja pitanja koliko je još takvih odlagališta otpada po Hrvatskoj i koliki su razmjeri štete."
Sve to, kaže naš sugovornik, iziskuje osnivanje kriznog stožera, puno aktivniju komunikaciju i glavnog koordinatora priče. Po njemu, to će vjerojatno biti netko od HDZ-ovih potpredsjednika Vlade - Branko Bačić, Davor Božinović, Ivan Anušić ili Tomo Medved jer "nije na premijeru da to koordinira".
"To je zadatak za nekog od spomenutih. Ministrica Marija Vučković nije politički ni komunikacijski "teškaš" HDZ-a. Osim toga, ta kriza nadilazi jedan resor i jednu instituciju i Vlada se u njoj mora drugačije postaviti, radikalnom transparentnošću i uključivanjem najboljih stručnjaka."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare