Analitičar: Oporba neće srušiti Vladu, Plenkovićev istup bio je jako loš, a krizom bi morao upravljati netko od HDZ-ovih teškaša

"On je tamo vodio računa o oporbi i svojoj političkoj poziciji, a ne o građanima koji s razlogom osjećaju nesigurnost i određeni bijes. On se na toj pressici nije obraćao njima, nego svojim političkim protivnicima. U trenutku kada nemamo glavnog državnog inspektora, a Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša nisu u stanju komunikacijski odgovoriti na tu krizu, premijer je kao najdogovornija osoba dužan dati punu informaciju i umiriti javnost, ali ne na način da kaže kako je to nešto bezveze. Tim nastupom Plenković je dodatno iziritirao javnost, a oporbu nije neutralizirao, nego joj je dodatno puhao u jedra."