OPASNI OTPAD
Milinović o slučaju Gospić: "Tko na mene prebacuje odgovornost, štiti prave kriminalce. Želim prenijeti informacije Turudiću"
Gospić u petak očekuje sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode na kojoj će se raspravljati o slučaju ilegalno odloženog otpada. U grad stižu ministrice Irena Hrstić i Marija Vučković, predstavnici nadležnih institucija, ličko-senjski župan, glavni državni odvjetnik te gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
Darko Milinović je uoči sjednice za Dnevnik Nove TV rekao da je zabrinut zbog situacije, ali je naglasio da, prema dosadašnjim nalazima nadležnih institucija, problema s pitkom vodom nema.
"Voda je zdrava za konzumaciju, sve relevantne institucije su to rekle. A ova sutrašnja pompa... ja bih bio puno zadovoljniji da stiže desetak kamiona šlepera koji će početi odvoziti taj otpad. Neshvatljivo je da se do danas nije ni gram tog otpada odvezao", rekao je Milinović.
Razočaran Plenkovićem
Gospićki gradonačelnik kritizirao je i reakciju premijera Andreja Plenkovića, kazavši da je od njegove konferencije za novinare očekivao puno više.
"Puno sam očekivao od presice Andreja Plenkovića i ostao sam duboko razočaran kao i svi građani Gospića, a da vas podsjetim, prije mjesec i pol dana sam na lokalnim izborima dobio 70 posto glasova, tako da govorim u njihovo ime", rekao je.
Milinović kaže da je očekivao da će premijer priznati kako je trebao poslušati njegova ranija upozorenja.
"Ja sam očekivao da će premijer na toj presici reći da je trebao poslušati Dadu Milinovića, jer da me je poslušao ne bi bilo tog otpada, odnosno on tamo ne bi bio i narušavao ekologiju", ustvrdio je.
Odbacio je i tvrdnje da je ranije morao znati što se događa na spornoj lokaciji. Kako kaže, USKOK je slučaj pokrenuo 2024. godine, a u vrijeme kada su upozorenja stizala Gradu i Županiji on je radio kao liječnik u gospićkoj bolnici.
"Ja to nisam mogao znati. Ali, 2022. morao je znati DIRH, 2023. su građani dostavili kaznenu prijavu MUP-u i to se znalo", rekao je.
"Tko na mene prebacuje odgovornost, štiti prave kriminalce"
Milinović tvrdi da dio javnosti sada pokušava odgovornost prebaciti na njega, što odlučno odbacuje.
"Puno hejtera ima danas koji žele na mene prebaciti odgovornost. Odgovornost na meni je da dignem svijest i da kažem da je ova Vlada grubo, gotovo nepopravljivo pogriješila kada nije išla u direktan pregovarački proces", rekao je.
Dodao je da kroz područje prolazi velik broj kamiona te da nije mogao znati što se ondje događa jer ne živi u neposrednoj blizini.
"Svatko tko na mene prebacuje odgovornost štiti prave kriminalce", poručio je.
Prozvao DORH i Vladu
Milinović je problematizirao i odluku DORH-a da objavi nalaze vještačenja dok izvidi još traju. Tvrdi da nije pronašao primjer da je to ranije učinjeno na takav način.
"Ako je to javni interes, je li onda javni interes reći koje tvrtke iz Italije, Slovenije, Njemačke, Hrvatske su to radile? Pozivam glavnog državnog odvjetnika da onda i to objavi", rekao je.
Smatra da je cijeli slučaj postao ozbiljan politički problem za Vladu i premijera.
"To je izuzetno vrući krumpir za Ministarstvo, Vladu i Andreja Plenkovića. Isključivi krivac za onečišćenje je Ministarstvo, znači Vlada RH", ustvrdio je Milinović.
Turudiću želi prenijeti informacije
Od sjednice saborskog Odbora, kaže, ne očekuje ništa, no posebno iščekuje susret s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem.
Milinović tvrdi da već godinu dana pokušava dogovoriti sastanak s njim te najavljuje da će mu u petak iznijeti informacije kojima raspolaže.
"Ja ga godinu dana pozivam da me primi, javno sam ga pozivao, a sad se malo dopisujemo. Imam informacije koje ću mu sutra i reći, jedva čekam da ga vidim. Rekao je da mu se javim nakon 31. 8., ne pada mi napamet više moliti da me primi", zaključio je Milinović.
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