Početni prijedlog predviđao je da ukrajinska vlada prepusti Donjeck i Luhansk – dvije regije koje čine Donbas - Rusiji. No vojnici na bojišnici protive se tim planovima.
Ukrajinski farmer koji je postao vojnik u Donbasu ima poruku za Donalda Trumpa dok američki predsjednik pokušava posredovati u mirovnom sporazumu između Kijeva i Moskve, piše Sky.
Anatolij, 59, rekao je:
"Kad bi netko uzeo dio njegovog teritorija, što bi on rekao na to? Isto vrijedi i za nas."
Poput mnogih Ukrajinaca, dragovoljno se pridružio teritorijalnoj obrani kada je Rusija pokrenula svoju punu invaziju prije gotovo četiri godine. Bori se otada, ali će sljedeće godine, kada navrši 60, imati mogućnost napustiti službu.
Zbog težine više ne može nositi pancirku pa sada radi malo dalje od bojišnice, u maloj radionici na rubu Kramatorska, gdje popravlja i poboljšava učinkovitost dronova - ključnog oružja na bojištu.
"Želim da ovaj rat konačno završi", rekao je. "Želim se vratiti kući, svojoj obitelji, svojoj zemlji."
No ne pod svaku cijenu.
On i drugi vojnici 107. brigade Teritorijalne obrane Ukrajine s nepovjerenjem gledaju na Trumpove pokušaje pregovaranja o mirovnom sporazumu. Početni prijedlog predviđao je da Ukrajina prepusti Donjeck i Luhansk Rusiji.
To uključuje velika područja zemlje koja su još uvijek pod ukrajinskom kontrolom i za koja su tisuće ukrajinskih vojnika dale život.
"Negativno se osjećam po tom pitanju", rekao je Anatolij.
"Toliko je ljudi već palo za ovu zemlju… Kako možemo predati našu zemlju? To bi bilo kao da netko dođe u moju kuću i kaže: ‘Daj mi dio svog doma.’"
Ipak, dodao je:
"Razumijem, nemamo čime to vratiti. Možda nekim političkim sredstvima…Ne želim da više ljudi pogine. Želim da se političari nekako dogovore."
Ukrajinski i američki pregovarači trebali bi se sastati u Miamiju u četvrtak kako bi razgovarali o mirovnim naporima, nakon što su se američki i ruski timovi sastali u Moskvi ranije ovog tjedna.
Kratka vožnja od radionice vodi do skrivene tvornice bombi, gdje drugi vojnici iz iste jedinice rade na drugačijem obliku ratnog napora.
Okruženi 3D printanim dijelovima, metalnim kuglicama i plastičnim eksplozivom, izrađuju improvizirane bombe, uključujući protupješačke mine i uređaje koji se mogu montirati na dronove-kamikaze i aktivirati pri udaru.
Vadim, 41, vodi proizvodnu liniju.
Bori se još 2014. i početka Na pitanje je li umoran, odgovorio je:
"Uvijek smo umorni, nemamo baš neku motivaciju, ali postoji razumijevanje da će neprijatelj nastaviti dolaziti sve dok ga mi ne zaustavimo. Ako prestanemo, borit će se naša djeca i unuci. To nas drži."
Vadim je također protiv predaje ukrajinskog teritorija Rusiji.
"Ako sada damo granice, damo Donbas - što onda?" rekao je. "Onda svaka zemlja može doći u drugu i reći: Ovo je naša zemlja. Hajde da se dogovorimo, radimo zajedno i živimo kao prije. To po meni nije normalno."
