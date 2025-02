Kanadski političar o Trumpovim prijetnjama: Ne može nam osuđeni predator nešto uvjetovati

Podijeli :

Američki predsjednik Donald Trump je najavom kasnije odgođene ideje o carinama Kanadi izazvao podosta bijesa u toj zemlji i "ujedinio je kao nikad prije", o čemu je progovorio tamošnji zastupnik Charlie Angus.

Naime, Trump je kod objašnjenja o potrebi uvođenja carina još jednom kazao da bi za Kanadu bilo najbolje postati 51. članica SAD-a.

“U jednom je trenutku rekao da neće ukinuti carine ako se ne odreknemo prava kojeg smo stekli rođenjem i našeg suvereniteta. Nećemo pokleknuti pred osuđenim predatorom, ne može nam on nešto uvjetovati. To se aposlutno nikad neće dogoditi. Ono što je učinio jest ujedinio Kanađane na način koji još nikad nisam vidio” izjavio je za CNN Angus pa dodao:

“On tvrdi da je Kanada narko-država. Taj čovjek je lažov. Trebamo li pojačati nadzor granice? Svakako. Kako bismo spriječili ubojstva počinjena američkim oružjem. Razumni smo. Ali, kad nam netko prijeti oduzimanjem suvereniteta, spremni smo za borbu.”

Kritizirao je i Trumpovu potrebu obračunavati se s Kanađanima, umjesto Rusijom ili Kinom.

“Ako je izabrao baš to i ako se boji Putina ili Kine, u redu. No, nećemo to gledati prekriženih ruku, borit ćemo se. Ujedinjeniji smo nego ikad prije, a oni (Amerikanci, op.a.) su razjedinjeniji nego ikad prije”, zaključio je Angus.

