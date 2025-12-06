Oglas

Kanada uklonila Siriju s popisa zemalja koje podržavaju terorizam

06. pro. 2025. 07:51
Kanada je uklonila Siriju s popisa država koje podržavaju terorizam, a s popisa terorističkih organizacija uklonila je skupinu Hajat Tahir al Šam, predvodnicu pobunjeničkog saveza koji je svrgnuo predsjednika Bašara al Asada, objavila je kanadska vlada u petak.

"Mjere su u skladu s nedavnim potezima naših saveznika, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, i uslijedile su za nastojanjima koje je sirijska prijelazna vlada uložila u promicanje stabilnosti Sirije, izgradnju inkluzivne i sigurne budućnosti za svoje građane te u suradnju s globalnim partnerima kad je riječ o jačanju regionalne stabilnosti i borbi protiv terorizma", objavila je kanadska vlada.

UN je Hajat Tahir al Šam, koji je u prosincu 2024. svrgnuo sirijskog predsjednika Bašara al Asada i preuzeo vlast, proglasio terorističkom organizacijom rezolucijom Vijeća sigurnosti 2015.

