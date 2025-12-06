Kanada uklonila Siriju s popisa zemalja koje podržavaju terorizam

"Mjere su u skladu s nedavnim potezima naših saveznika, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, i uslijedile su za nastojanjima koje je sirijska prijelazna vlada uložila u promicanje stabilnosti Sirije, izgradnju inkluzivne i sigurne budućnosti za svoje građane te u suradnju s globalnim partnerima kad je riječ o jačanju regionalne stabilnosti i borbi protiv terorizma", objavila je kanadska vlada.