Obitelji zarobljene u Eurotunelu: "Putovanje života nam se raspada"
Radovi na otklanjanju problema s napajanjem u Eurotunelu (Channel Tunnel) i dalje traju nakon nestanka struje koji je zatvorio tunel i poremetio putne planove tisućama ljudi u Velikoj Britaniji.
Eurotunel djelomično je ponovno otvoren, što je omogućilo nastavak nekih usluga Eurostara i LeShuttlea – koji prevozi vozila i putnike kroz tunel između Folkestonea i Calaisa – ali uz kašnjenja, piše BBC.
U utorak je problem s nadzemnim električnim vodovima i kvar vlaka LeShuttle blokirao sve prometne pravce, uzrokujući putni kaos za tisuće ljudi koji su pokušavali otputovati za Novu godinu. Tvrtka Getlink, koja upravlja Kanalskim tunelom, priopćila je da se nada povratku u normalno stanje tijekom noći.
Međutim, putnici se pripremaju za drugi dan mogućih poremećaja, a neki kažu da su proveli sate zaglavljeni u vlakovima tijekom noći dok su čekali da se ponovno pokrenu.
Jedan muškarac rekao je za BBC da se ukrcao na vlak za Pariz u 19:01, ali je do 02:30 po GMT-u i dalje bio zaglavljen u vlaku na ulazu u tunel. Obitelj iz Meksika rekla je da je njihovo putovanje života dovedeno u pitanje nakon što je njihov Eurostar otkazan.
"Kao američki film"
Monserrat Hernandes, njezin brat John Paul i majka Olga bili su među desecima ljudi koji su panično gledali u svoje telefone u blizini prostora za polazak Eurostara na postaji St Pancras. Obitelj se ukrcala na Eurostar nešto poslije 08:00 po GMT-u, no nakon polaska prema Parizu vlak se morao vratiti zbog incidenta.
„Kažu da danas ništa ne vozi… nema nade da ćemo sutra krenuti“, rekla je.
Sada traže avionski ili trajektni prijevoz kako bi stigli u Pariz.
„Kao američki film“, dodala je. „Nadam se da ću pronaći ljubav svog života.“
U Francuskoj je Ben Clark iz Bedfordshirea rekao da je sa suprugom i tri kćeri satima bio zaglavljen u LeShuttleu u Calaisu.
„Prva dva i pol sata nisu bila previše loša, ali su djevojčice u zadnjih pola sata postale nemirne pa smo ih pustili da trče po ukrcajnom vagonu kako bi potrošile energiju“, rekao je.
„Neki ljudi se ljute, ali tu se ništa ne može učiniti, drugi spavaju u svojim automobilima. Potrošili smo sve grickalice i sada nemamo plan B ni C.“
National Rail savjetovao je putnicima da ne dolaze na londonski St Pancras International ako im je Eurostar vlak otkazan, dok je Ministarstvo prometa priopćilo da su poremećaji „vjerojatni tijekom ostatka dana“ dok se popravljaju neispravni nadzemni kabeli.
Razbacani kabeli
Fotografija koju je BBC-u podijelio strojovođa Eurostara navodno prikazuje nadzemne električne kabele razbacane po tračnicama. Trenutačno je, prema Eurostaru, za promet dostupna samo jedna od dvije glavne tunelske cijevi Kanalskog tunela.
Eurostarove usluge nastavile su se s vlakom u 15:04 iz Londona za Bruxelles, koji je krenuo nakon 16:00. Do 18:00 sati samo je nekoliko linija za Pariz Gare du Nord i Bruxelles bilo planirano za polazak s londonskog St Pancras Internationala te večeri.
Pokvareni vlak LeShuttle također je uklonjen iz Eurotunela. Operater je rekao da nijedan putnik nije ostao zarobljen unutar tunela nakon što je nestanak struje uzrokovao njegovo zatvaranje.
LeShuttle se ispričao i upozorio na kašnjenja od otprilike pet sati, poručivši putnicima da se „prijave prema planu“. Usluga LeShuttle „postupno je nastavljena na jednom kolosijeku“ nešto prije 15:00 po lokalnom vremenu (14:00 GMT), priopćio je Ured za medije Eurotunela.
„Promet se odvija naizmjenično u oba smjera uz znatna kašnjenja“, navodi se, uz dodatak da će „dodatni shuttleovi biti uvedeni navečer i do sutra ujutro“.
Promet se također smanjio na autocesti M20 nakon što su automobili koji su se nadali prelasku Kanalskog tunela izazvali gužve u blizini terminala LeShuttle u Folkestoneu.
Obustavljene usluge
Jedan putnik rekao je da su mu djelatnici rekli kako postoji „50% šanse da idemo u Pariz, 50% da se vratimo u London“. Ranije u utorak Eurostar je do daljnjega obustavio usluge.
Do podneva je otkazano najmanje desetak Eurostarovih linija između Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Belgije i Nizozemske. Neke Eurostarove i LeShuttleove usluge nastavile su se u utorak navečer nakon što je ponovno otvorena jedna od dviju tunelskih linija, no kašnjenja su se nastavila.
Ranije tog dana Eurostar je pozvao svoje putnike „da, ako je moguće, prebukiraju putovanje za neki drugi dan, uz besplatne promjene“.
„Također savjetujemo putnicima da ne dolaze na naše kolodvore ako su im vlakovi već otkazani.“
Do utorka u podne otkazano je najmanje desetak Eurostarovih linija između Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Belgije i Nizozemske. Željeznički operater ispričao se i rekao da putnici mogu besplatno promijeniti planove ili otkazati rezervaciju te dobiti povrat novca ili e-voucher.
Putnici su BBC-u ispričali kako su ostali zaglavljeni i morali tražiti alternativne načine da stignu na odredište. Dvije američke turistkinje potrošile su stotine funti kako bi u srijedu stigle u Pariz nakon što im je Eurostar iz Londona St Pancras Internationala otkazan.
Haley Adams (38) i Hannah Hagar (35) platile su 580 dolara (430 funti) za letove do francuske prijestolnice kako bi ondje proslavile Hannahin 36. rođendan.
Njima su karte za Eurostar vraćene, no rekle su da će morati platiti dodatnu noć u hotelu u Londonu te da ne mogu dobiti povrat novca za hotel u Parizu u kojem su trebale odsjesti te večeri.
„Bilo je puno čekanja u redovima“, rekla je Adams. „Ovdje smo već pet sati.“
