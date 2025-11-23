DUGA VOŽNJA, KRATAK PUT
Od Nizozemske do Hrvatske: Gdje se vozi najviše kilometara u Europi?
Gledajući ili proživljavajući jutarnje i popodnevne prometne gužve u Zagrebu, Splitu, Rijeci i ostalim većim gradovima, čovjek lako može zaključiti da se Hrvati puno voze automobilima.
No gledajući vrijeme provedeno u tim ranojutarnjim ili popodnevnim špicama ono je u nesrazmjeru s prijeđenim kilometrima.
Nedavno smo, pišući o broju i prosječnoj starosti osobnih automobila u Hrvatskoj, objavili i podatak Centra za vozila Hrvatske (CVH) o prosječnom broju prijeđenih kilometara. Prema CVH-u, svaki osobni automobil u Hrvatskoj lani je prešao 11.924 kilometra ili 32,6 kilometara dnevno. Godinu dana ranije prosječno prijeđena udaljenost svakog vozila bila je stotinjak kilometara manja - 11.817 kilometara, a 2022. još stotinjak kilometara manje - 11.733 kilometra.
Vozimo se malo manje od prosjeka EU-a
Prema podacima Eurostata, prosječna godišnja udaljenost koju pređe osobni automobil u Europskoj uniji je 12.320 kilometara, što znači da prosječna godišnja kilometraža osobnog automobila u Hrvatskoj zaostaje četiristotinjak kilometara za europskim prosjekom. Slikovitije rečeno, to je manje za jednu vožnju od Splita do Zagreba ili obrnuto.
No podaci se, ovisno o izvorima, razlikuju. U izvješću "Vozila na europskim cestama" Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) iz veljače 2024. stoji podatak da je prosječna prijeđena udaljenost automobila na europskim cestama 12.540 kilometara.
Čak 47 posto vožnje za odlazak na posao
Podaci CVH-a temelje se na kilometraži po osobnom automobilu. U nekim zemljama imaju drugačiju metodologiju izračuna. Tako, primjerice, podaci njemačkog državnog statističkog ureda Destatis iz 2023. godine izračun rade po glavi stanovnika, a ne po automobilu pa ispada da s prijeđenih 15,5 kilometara dnevno Nijemci u prosjeku voze upola manje od Hrvata.
S druge strane, u Eurostatovoj brošuri s podacima za 2021. godinu stoje podaci o dnevno prijeđenim udaljenostima osobnim automobilom u gradskom prijevozu prema kojima automobil u gradskoj vožnji dnevno najviše pređe u Njemačkoj - 19 kilometara, a najmanje u Hrvatskoj - 7,6 kilometara te 5,6 kilometara u Grčkoj.
Putovanje na posao glavni je razlog za sakodnevnu gradsku vožnju: od 27 posto u Njemačkoj do 47 posto dnevne vožnje osobnim automobilom u Hrvatskoj. Osim vožnje na posao i s posla, kod nas, prema tim podacima, ljudi u gradskoj vožnji koriste osobni automobil u svrhu slobodnog vremena 27,3 posto, za osobne poslove 10,8 posto, 7,9 posto za odlazak u kupovinu, a 5 posto radi edukacije.
Najviše voze Nizozemci i Španjolci
Drugačiji izračun ima specijalizirani portal carVertical koji je lani objavio podatke o tome gdje se osobni automobili u Europi voze najviše, a gdje najmanje. Prema tim podacima koji se za Hrvatsku poprilično razlikuju od podatka CVH-a, najveću prosječnu godišnju kilometražu imaju osoban vozila u Nizozemskoj - 29.851 kilometara, a slijede Španjolska (29.017 km), Danska (27.346 km), Belgija (24.308 km), Francuska (23.775 km), Luksemburg (23.084 km) te Njemačka (22.542 km).
Hrvatska je u donjem dijelu tablice s 19.587 kilometara koliko osobno vozilo u prosjeku prijeđe svake godine. Iza Hrvatske su Mađarska, Češka, Švicarska, Litva, Poljska, Estonija i Latvija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare