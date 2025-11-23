Od Nizozemske do Hrvatske: Gdje se vozi najviše kilometara u Europi?

Putovanje na posao glavni je razlog za sakodnevnu gradsku vožnju: od 27 posto u Njemačkoj do 47 posto dnevne vožnje osobnim automobilom u Hrvatskoj. Osim vožnje na posao i s posla, kod nas, prema tim podacima, ljudi u gradskoj vožnji koriste osobni automobil u svrhu slobodnog vremena 27,3 posto, za osobne poslove 10,8 posto, 7,9 posto za odlazak u kupovinu, a 5 posto radi edukacije.