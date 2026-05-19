GLOBALNA SUMUD FLOTILA
VIDEO / Izraelska vojska upala na brodove za Gazu, među pritvorenima liječnici i studenti: "Ovo je radikalan čin"
Jedanaest Australaca koji su pokušavali dostaviti pomoć Gazi kao dio međunarodne flotile pritvorile su izraelske snage u međunarodnim vodama kod obale Cipra, dok australska vlada “hitno traži” potvrdu o njihovom stanju i sigurnosti.
Vlada “hitno traži” informacije o statusu 11 australskih aktivista s flotile za Gazu koje je pritvorio Izrael, dok organizatori Global Sumud Flotile tvrde da je 38 brodova sa 319 aktivista bilo oko 250 nautičkih milja od obale Gaze kada ih je presrela izraelska vojska, piše Guardian.
U ponedjeljak po lokalnom vremenu, organizatori Global Sumud Flotile optužili su Izraelske obrambene snage (IDF) da su opkolile 38 brodova koji su bili dio flote od 54 plovila koja su prošlog tjedna isplovila iz Turske prema ratom pogođenom području Gaze, koje je i dalje pod izraelskom pomorskom blokadom.
Prema navodima organizatora, brodovi s 319 aktivista iz desetaka zemalja nalazili su se oko 250 nautičkih milja od obale Gaze kada su ih opkolile izraelske snage. Snimke prikazuju izraelsku vojsku kako prilazi gliserima i ukrcava se na brodove usred bijela dana.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na platformi X da su aktivisti s, kako su naveli, “provokativne flotile” prebačeni na izraelske brodove, tvrdeći da na njihovim plovilima “nije pronađena nikakva pomoć”, što organizatori flotile osporavaju.
Među pritvorenim Australcima nalaze se akademici, liječnici, studenti, aktivisti i filmaši koji su pozvali saveznu vladu da ih zaštiti.
To su: Anny Mokotow, dr. Bianca Pullman-Webb, Neve O’Connor, Violet Coco, Gemma O’Toole, Sam Woripa Watson, Zack Schofield, Helen O’Sullivan, Juliet Lamont, Isla Lamont i Surya McEwan.
Četvero njihovih roditelja i bližnjih održalo je konferenciju za medije u Melbourneu u utorak poslijepodne. Majka Gemme O’Toole, Suzie O’Toole, rekla je da je “prestravljena” za dobrobit svoje 23-godišnje kćeri, dok je otac Neve O’Connora, Chris O’Connor, izjavio da je savezna vlada “izgubila pristojnost” jer nije intervenirala.
Ethan Floyd vratio se u Australiju, ali je bio među šest Australaca koje je IDF pritvorio kada su prije dva tjedna presretnuta 22 broda kod obale Grčke.
Kazao je da pokušaj dostave hrane, vode i lijekova “izgladnjelom stanovništvu” u Gazi nije “radikalan čin”.
Australci su bili zadržani na izraelskom brodu dva dana prije nego što su pušteni na Kreti, a tvrde da su oni i njihovi kolege bili izloženi zlostavljanju.
“Ovo je sada drugi put da je Izrael ilegalno oteo australske državljane u međunarodnim vodama, a naša vlada nije rekla ni riječ”, rekao je Floyd.
U videu koji su distribuirali podržavatelji flotile tijekom presretanja brodova u ponedjeljak, dokumentaristica i majka Juliet Lamont može se čuti kako govori: “Sad je sve počelo.”
“Evo nas u međunarodnim vodama, a naše vlade nas potpuno iznevjeravaju. Učinite sve što možete da nas zaštitite.”
Glasnogovornik australskog Ministarstva vanjskih poslova i trgovine (DFAT) izjavio je da “hitno traže” potvrdu o stanju australskih državljana.
“Nastavit ćemo jasno isticati naše očekivanje da svi pritvorenici budu tretirani humano i u skladu s međunarodnim normama”, rekao je.
“Razumijemo da ljudi žele reagirati na humanitarnu situaciju u Gazi, ali i dalje pozivamo Australce da se ne pridružuju pokušajima probijanja izraelske pomorske blokade jer time izlažu sebe i druge opasnosti od ozljeda, smrti, uhićenja ili deportacije.”
DFAT ostaje u kontaktu s lokalnim vlastima u Izraelu. Prošlog mjeseca ministrica vanjskih poslova Penny Wong organizirala je da DFAT održi briefing o aktualnim putnim upozorenjima za regiju i konzularnim uslugama prije isplovljavanja flotile.
Zamjenica čelnice Zelenih i glasnogovornica za međunarodnu pomoć i globalnu pravdu, senatorica Mehreen Faruqi, izjavila je da je “zastrašujuće koliko malo australska vlada mari”.
“Izrael može nekažnjeno provoditi piratstvo i otmice u međunarodnim vodama jer zemlje poput Australije odbijaju stati u obranu svojih građana”, rekla je.
Odvjetnici Greg Barns SC i Bernadette Zaydan, koji zastupaju neke od Australaca na flotili, izjavili su da Izrael ima “dokumentirani obrazac nanošenja štete” civilnim humanitarnim radnicima.
“Australija je potpisnica svih ključnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima te stoga ima obvezujuće obaveze prema međunarodnom pravu”, rekli su.
“Pozivamo australsku vladu da hitno poduzme diplomatske i konzularne mjere kako bi pratila sigurnost i dobrobit australskih sudionika.”
Italija, Indonezija i Španjolska zatražile su od izraelske vlade oslobađanje pritvorenih aktivista. U ponedjeljak je španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares izjavio da je pozvao izraelskog otpravnika poslova u Madridu zbog onoga što je nazvao “novim kršenjem međunarodnog prava, jedva 15 dana nakon prethodnog presretanja”.
Suprug poznate aktivistice Violet Coco rekao je da bi Australija trebala “slijediti primjer španjolskog premijera i javno osuditi ove očite činove piratstva”.
Brad Homewood izjavio je da je posljednji put razgovarao sa suprugom putem FaceTimea u ponedjeljak navečer, kada je brod Perseverance izdao “narančasto upozorenje” prije nego što je IDF ukrcao i pritvorio osmero putnika.
Kazao je da ga je francusko veleposlanstvo obavijestilo da će aktivisti biti prebačeni u zatvor Ashdod u Izraelu, što Guardian Australia nije mogao potvrditi.
Homewood je opisao svoju suprugu kao “istinsku humanitarku sa zlatnim srcem”.
Predsjednica Irske Catherine Connolly izrazila je zabrinutost za svoju sestru Margaret, koja je također bila dio flotile i navodno pritvorena.
Penny Wong, izraelsko ministarstvo vanjskih poslova i izraelsko veleposlanstvo zamoljeni su za komentar.
