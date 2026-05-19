U ovom gradu računi su skočili za 77 posto, građani ogorčeni: "Ovo je prešlo sve granice razuma!"

Novi udar na džepove Karlovčana - od 1. kolovoza cijena odvoza otpada mogla bi porasti za čak 77 posto! S devet na 16 eura po odvozu. To je samo jedno u nizu poskupljenja: od početka godine porasla je cijena vode, komunalnih naknada, pa i parking. Uz niz opravdanja ostaje pitanje: odakle će to građani platiti.

Još jedno poskupljenje u Karlovcu. Na ljeto bi odvoz otpada mogao drastično porasti: s devet na 16 eura, gotovo dvostruko. Obitelj u prosjeku plati jedan do dva odvoza mjesečno... U ovoj godini već je rasla voda, komunalna naknada pa i parking, izvještava Božidar Lončar za Dnevnik.hr.

"Ne može biti opravdano. Grad je raskopan, još ljudima voda nije za piće svima, moraju kupovati vodu, mirovine su male...", kazala je građanka, a druga dodaje: "Naše su režije prešle sve granice razuma..."

"Moram podnijeti, ali ne trebam pušiti, ne trebam piti, jedino što moram doktora platiti...", izjavila je Karlovčanka.

Porast od čak 77 posto u Čistoći pravdaju ovako: otpad bi se u rujnu trebao voziti u novi centar na Babinoj Gori protiv kojeg su mještani prosvjedovali desetljećima, a građani mogu uštedjeti odvajanjem.

"Veliki je postotak kad uzmete u obzir s obzirom na to da je 77 posto, ali kad uzmete u novčanoj vrijednosti to je šest do sedam eura...", izjavio je direktor Čistoće Karlovac Vlatko Ivka.

Ove je godine već porasla voda za trećinu, komunalna naknada za 20 posto i parking za 40 posto. Poskupljenje od 20-ak do 40-ak eura na mjesec, izračun je oporbe, među kojima je i bivši direktor Čistoće. Voda raste u raskopanom gradu gdje građani godinama upozoravaju upravo na probleme s vodom.

"One su doslovno eksplodirale. Po našim izračunima prosječno se radi oko 42 eura ovisno o zoni gdje stanujete, koliko članova obitelji imate...", kazala je saborska zastupnica i bivša kandidatkinja Možemo! za gradonačelnicu

Draženka Polović.

"Za dio građana to neće biti veliki udar. No za dio građana, znači umirovljenike i socijalno osjetljive skupine, to je dosta...", rekao je bivši direktor Čistoće (HSS) Damir Jakšić.

Gradonačelnik Damir Mandić iz redova HDZ-a kaže: Karlovac već pomaže socijalno osjetljivim skupinama, a prostora za procjenu poskupljenja teško da će biti.

"Trošak od 1. 9. moramo platiti 150 eura po toni za centar za gospodarenje otpadom. Što se tiče cijene vode, to je otišla zbog naknade za razvoj", kazao je Mandić.