VIDEO / Talijani bijesni, snimka incidenta u centru Rima digla zemlju na noge: "Odmah uhititi!"
Turist koji je skočio u rimsku Fontanu di Trevi potaknuo je Talijane da zahtijevaju veće kazne i jače mjere sigurnosti kako bi se zaštitila ova znamenitost.
Nedavno uveden sustav obaveznih ulaznica nije uspio odvratiti posjetitelje od ignoriranja policijskih patrola i ulaska u vode ovog baroknog spomenika iz 18. stoljeća. Osim toga, tučnjava između dviju suparničkih rimskih kriminalnih skupina u subotu na tom mjestu izazvala je raspravu o tome je li sigurnost dovoljna za zaštitu milijuna turista koji svake godine posjećuju Fontanu di Trevi.
Tijekom sukoba ljudi su potražili zaklon u barovima i kafićima, a navodno su tri osobe završile u bolnici.
U najnovijem incidentu, 30-godišnji turist s Novog Zelanda odvojio se od prijatelja i skočio u fontanu, piše The Telegraph.
Potpuno odjeven u traperice, majicu dugih rukava, čarape i cipele, muškarac je plivao amo-tamo po bazenu fontane, ignorirajući policijske naredbe da izađe iz vode.
Na kraju je kažnjen s 500 eura i zabranjen mu je povratak na lokaciju. Snimka incidenta postala je viralna u Italiji, izazvavši pozive na veće novčane kazne pa čak i zatvorske kazne kako bi se odvratilo turiste od lošeg ponašanja i zaštitila fontana.
“500 eura je sitniš”, napisala je jedna žena na Facebooku. “Da je kazna 5.000 eura, dobro bi razmislili.”
Druga je napisala: “Misle da u Italiji mogu raditi što god žele. Kazna bi trebala biti 5.000 eura.”
“Odmah uhititi i pustiti uz jamčevinu”, napisala je treća osoba. “Ako ne plate, ne bi trebali izaći.”
Tučnjava je navodno izbila u sporednoj ulici pokraj fontane između dviju suparničkih bandi u očitom teritorijalnom sukobu oko igre “tri školjke”, poznate ulične prevare.
Giovanni Pattini (24) bio je sa svojom majkom i njezinom prijateljicom, koje su bile u posjetu iz Bergama, kada su se našli usred nasilja.
“Završile su na tlu, posvuda je bio kaos, turisti su vrištali, a muškarci se tukli”, rekao je Pattini za talijanski list Il Messaggero. “Uspjeli smo doći do restorana koji nas je primio dok nisu stigla kola hitne pomoći. Bilo je strašno.”
Dvije žene i jedan od muškaraca navodno uključenih u tučnjavu završili su u bolnici.
“Ne znam kako je moguće da se ovako ozbiljni incidenti događaju na tako prometnom i dobro nadziranom mjestu kao što je Fontana di Trevi”, dodao je Pattini. “Sada osjećam nemoć i bijes.”
Fontanu 24 sata dnevno čuva policija, a postavljene su i barijere kako bi se kontrolirao protok posjetitelja. Od veljače turisti moraju platiti naknadu od 2 eura kako bi prišli rubu bazena fontane.
U prva tri mjeseca primjene sustava gotovo 660.000 ljudi platilo je posjet fontani, čime je grad uprihodio više od 1,3 milijuna eura.
Osim toga, procjenjuje se da se u fontanu svakodnevno ubaci kovanica u vrijednosti oko 3.000 eura. Taj se novac redovito prikuplja i donira u dobrotvorne svrhe.
Roberto Gualtieri, gradonačelnik Rima, nije bio dostupan za komentar u nedjelju, no ranije je sustav ulaznica proglasio uspješnim.
“Ponosni smo što smo uveli sustav koji sredstva ponovno ulaže u očuvanje naše baštine”, rekao je.
Gradsko vijeće Rima također povećava broj nadzornih kamera na više od 50 javnih trgova, uključujući i trg oko Fontane di Trevi, rekao je glasnogovornik.
Skok Novozelanđanina posljednji je u nizu incidenata s turistima koji se loše ponašaju kod Fontane di Trevi, pokušavajući oponašati legendarnu scenu Anite Ekberg iz filma La Dolce Vita iz 1960. godine.
Prošle godine policija je zaustavila i kaznila turista s Novog Zelanda koji živi u Londonu jer je jedne subotnje večeri ušao u fontanu. I njemu je zabranjen povratak u Rim.
Dovršena 1762. godine, Fontana di Trevi zauzima jednu stranu palače Palazzo Poli u povijesnom središtu talijanske prijestolnice. Voda koja napaja fontanu dolazi iz drevnog rimskog akvadukta Acqua Vergine.
