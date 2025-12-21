Oglas

NEZADOVOLJSTVO

Kremlj: Europske i ukrajinske izmjene američkog plana ne poboljšavaju izglede za mir

Hina
21. pro. 2025. 12:09
ruska propaganda, moskva, kremlj, ruska vojska, regrutacija
Alexander NEMENOV / AFP / ilustracija

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov je rekao da se izgledi za mir u Ukrajini sigurno ne poboljšavaju europskim i ukrajinskim izmjenama američkih prijedloga, objavila je novinska agencija Interfax.

"Ovo nije prognoza", kazao je Ušakov novinarima.

"Siguran sam da prijedlozi koje su izradili ili pokušavaju izraditi Europljani i Ukrajinci definitivno ne poboljšavaju dokument i ne poboljšavaju mogućnost postizanja dugotrajnog mira".

Europski i ukrajinski pregovarači raspravljaju o nizu izmjena američkog prijedloga sporazuma o okončanju gotovo četiri godine dugog rata, no nije poznato što se točno mijenja u odnosu na izvorne američke ideje.

Također, Kremlj je u nedjelju rekao da se "ne priprema" sastanak američkih, ukrajinskih i ruskih izaslanika iako se odvojeni pregovori o mogućem mirovnom rješenju odvijaju u Sjedinjenim Američkim Državama od petka, javlja AFP.

"Zasad nitko nije ozbiljno raspravljao o toj inicijativi i koliko je meni poznato, ona se ne priprema", kazao je Ušakov, prema ruskim novinskim agencijama.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je u nedjelju rekao da je Washington predložio da organizira trilateralan sastanak, pozivajući se na Rustema Umerova, jednog od ključnih pregovarača Kijeva koji je u petak otputovao u američki grad Miami.

Ovog vikenda se u američkoj saveznoj državi Floridi odvijaju pregovori predvođeni Steveom Witkoffom, posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, i Jaredom Kushnerom, Trumpovim zetom, s ukrajinskim i europskim predstavnicima na jednoj i ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevom na drugoj strani.

Dmitrijev je istaknuo da rasprave s Witkoffom i Kushnerom "konstruktivno napreduju" te da će se nastaviti u nedjelju, prema ruskim novinskim agencijama.

Ušakov je ruskim novinarima u nedjelju još rekao da "nije vidio" američki prijedlog za rješavanje sukoba nakon sastanka između Washingtona te ukrajinskih i europskih predstavnika.

Dmitrijev "će se vratiti u Moskvu, podnijeti svoje izvješće, a potom ćemo raspraviti što ćemo sljedeće učiniti", kazao je savjetnik Kremlja.

Ukrajinski predsjednik je izrazio sumnju u potencijalne ishode eventualnog okruglog stola na kojem bi sudjelovale sve tri strane.

"Nisam siguran bi li to donijelo išta novo", rekao je Zelenskij novinarima u subotu, ističući da su prethodni sastanci u Turskoj ovog ljeta rezultirali samo razmjenama zarobljenika.

kremlj mirovni sporazum

